Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел уйти свободным агентом, как Мбаппе из «ПСЖ». Было много лжи и обмана»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо резко высказался о переходе нападающего Душана Влаховича в «Ювентус».
«В сделке по Влаховичу было много лжи и обмана. Мы вели переговоры с английскими клубами, но каждый раз, когда поступало предложение, Душан и его агент отвечали отказом.
У них был план, как у Мбаппе в «ПСЖ»: уйти свободным агентом и заработать денег», – сказал Комиссо.
- Влахович заключил с «Ювентусом» контракт до 2026 года.
- Сумма трансфера – 81,6 миллиона евро.
- В составе «Фиорентины» форвард забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 109 матчах.
Источник: твиттер Фабрицио Романо