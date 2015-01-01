Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел уйти свободным агентом, как Мбаппе из «ПСЖ». Было много лжи и обмана»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо резко высказался о переходе нападающего Душана Влаховича в «Ювентус».

«В сделке по Влаховичу было много лжи и обмана. Мы вели переговоры с английскими клубами, но каждый раз, когда поступало предложение, Душан и его агент отвечали отказом.

У них был план, как у Мбаппе в «ПСЖ»: уйти свободным агентом и заработать денег», – сказал Комиссо.

Влахович заключил с «Ювентусом» контракт до 2026 года.

Сумма трансфера – 81,6 миллиона евро.

В составе «Фиорентины» форвард забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 109 матчах.

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