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    Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел уйти свободным агентом, как Мбаппе из «ПСЖ». Было много лжи и обмана»

    Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо резко высказался о переходе нападающего Душана Влаховича в «Ювентус».

    «В сделке по Влаховичу было много лжи и обмана. Мы вели переговоры с английскими клубами, но каждый раз, когда поступало предложение, Душан и его агент отвечали отказом.

    У них был план, как у Мбаппе в «ПСЖ»: уйти свободным агентом и заработать денег», – сказал Комиссо.

    • Влахович заключил с «Ювентусом» контракт до 2026 года.
    • Сумма трансфера – 81,6 миллиона евро.
    • В составе «Фиорентины» форвард забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 109 матчах.

    Переход Влаховича в «Ювентус» – самый дорогой зимний трансфер. В топ-5 две покупки «Ньюкасла»

    Трансфер Влаховича обойдется «Ювентусу» в 91,6 миллиона (Фабрицио Романо)

    Влахович – о переходе в «Ювентус»: «Это один из самых счастливых дней рождения для меня»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2884

      Бухбух 14 минут назад

      А чем президент Фио недоволен? Хорошие бабки получат - радоваться надо.

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