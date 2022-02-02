Президент «Фиорентины»: «Влахович хотел уйти свободным агентом, как Мбаппе из «ПСЖ». Было много лжи и обмана»

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо резко высказался о переходе нападающего Душана Влаховича в «Ювентус».

«В сделке по Влаховичу было много лжи и обмана. Мы вели переговоры с английскими клубами, но каждый раз, когда поступало предложение, Душан и его агент отвечали отказом.

У них был план, как у Мбаппе в «ПСЖ»: уйти свободным агентом и заработать денег», – сказал Комиссо.