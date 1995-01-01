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    Новичок «Спартака» Перейра: «Решение уехать в Россию далось мне легко»

    Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра, перешедший из «Янг Бойз» в «Спартак», высказался о своем трансфере.

    «Решение уехать в Россию далось мне легко. Всe прошло довольно быстро. И сейчас я счастлив быть здесь! Спасибо за тeплый приeм.

    Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» – большой российский клуб с серьeзными амбициями, с желанием добиться чего-то в Европе.

    Здорово, что «Спартак» продолжает свой путь в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти ещe дальше», – сказал Перейра.

    • «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
    • По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
    • Новичок команды взял себе 17-й номер.

    Новичок «Спартака» Перейра: «Стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы команда побеждала»

    «Спартак» арендовал Перейру за 1,5 миллиона с правом выкупа за 6,4 миллиона (Transfermarkt)

    Агент Перейры опроверг, что «Спартак» обязан выкупить игрока летом

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      gersi 1 час назад

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      Рейтинг: +22498

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Из толерантной Швейцарии в холодную Россию, и легко? Кому ты уши трёшь?

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      Рейтинг: +57493

      portero > DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Там жизнь дороже, хоть и зарплаты высокие, так что в деньгах он много выиграл...

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      Рейтинг: +1139

      Semargl18 > DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Да за такие бабки пешком бы за автобусом бежали бы)

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      Рейтинг: +899

      Vitaga 1 час назад

      ну конечно - столько тебе бы никто не заплатил

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