Новичок «Спартака» Перейра: «Решение уехать в Россию далось мне легко»

Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра, перешедший из «Янг Бойз» в «Спартак», высказался о своем трансфере.
«Решение уехать в Россию далось мне легко. Всe прошло довольно быстро. И сейчас я счастлив быть здесь! Спасибо за тeплый приeм.
Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что «Спартак» – большой российский клуб с серьeзными амбициями, с желанием добиться чего-то в Европе.
Здорово, что «Спартак» продолжает свой путь в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти ещe дальше», – сказал Перейра.
- «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
- По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
- Новичок команды взял себе 17-й номер.
Источник: ютуб-канал «Спартака»