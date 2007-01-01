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    Иванов: «Шатов – мой второй ребенок. Он был готов бесплатно играть за «Урал»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возвращение полузащитника Олега Шатова в екатеринбургский клуб.

    «Сложно судить, насколько Шатов изменился по сравнению с тем периодом, когда он начинал в «Урале». Я с ним общался все это время. Это мой второй ребенок. Для меня Шатов как и был мальчишкой в 2007 году, так навсегда им и останется.

    Олег стал намного опытнее, добился больших высот, ведь он играл и на чемпионате мира. Дай бог, чтобы ему позволяли выходить на поле и здоровье не подводило. Он не для того приезжает в родной город, чтобы играть спустя рукава.

    Шатов готов был и бесплатно выступать за наш клуб. Но бесплатно уже мы не можем себе его позволить. У него же семья есть», – сказал Иванов.

    • Шатов в ноябре приостановил карьеру.
    • В связи с этим он расторг контракт с «Рубином».
    • Хавбек уже выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.

    Шатов – об «Урале»: «Я возвращаюсь домой»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Stavr007 56 секунд назад

      чувак заработал за это время столько бабок, что ему до конца жизни их хватит

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