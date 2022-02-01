Иванов: «Шатов – мой второй ребенок. Он был готов бесплатно играть за «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возвращение полузащитника Олега Шатова в екатеринбургский клуб.

«Сложно судить, насколько Шатов изменился по сравнению с тем периодом, когда он начинал в «Урале». Я с ним общался все это время. Это мой второй ребенок. Для меня Шатов как и был мальчишкой в 2007 году, так навсегда им и останется.

Олег стал намного опытнее, добился больших высот, ведь он играл и на чемпионате мира. Дай бог, чтобы ему позволяли выходить на поле и здоровье не подводило. Он не для того приезжает в родной город, чтобы играть спустя рукава.

Шатов готов был и бесплатно выступать за наш клуб. Но бесплатно уже мы не можем себе его позволить. У него же семья есть», – сказал Иванов.