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    Иванов: «Рад, что Шатов вновь стал игроком «Урала». Олег для нас родной футболист»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возвращении полузащитника Олега Шатова в екатеринбургский клуб.

    «Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, тогда уже будем строить дальнейшие планы.

    Олег для нас родной футболист. Всегда говорил, что будем рады его видеть в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм!» – сказал Иванов.

    • Шатов в ноябре приостановил карьеру.
    • В связи с этим он расторг контракт с «Рубином».
    • Хавбек уже выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.

    Шатов – об «Урале»: «Я возвращаюсь домой»

    «Урал» объявил о возвращении Шатова. В ноябре он приостановил карьеру

    Товарищеские матчи. «Урал» с голом Шатова сыграл вничью с «Родиной»; «Крылья Советов» обошлись без голов с «Академией Пандев» и другие результаты

    Источник: сайт «Урала»

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