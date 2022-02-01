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  • Газизов: «Показывают, будто я старший брат Кокорина, папа Урунова. А Мозес мне кто?»

Газизов: «Показывают, будто я старший брат Кокорина, папа Урунова. А Мозес мне кто?»

1 февраля 2022, 00:25
8

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о судебном и медийном разбирательствах со «Спартаком».

«Зарема имеет право высказывать свое мнение, но один раз ее уже уличили, Дима Попов. Мне зачем это делать?

Что касается иска, то наверное, они не ожидали, что я крепким парнем окажусь. Думали, что по шапке дадут, я побегу.

«Спартак» требует взыскать с меня 100 миллионов рублей? Я устал от этих цифр. Все думают: Газизов совсем с ума сошел – то он требует большие деньги, то у него их требуют. Я, конечно, не бедный человек, но хочу объяснить, что это просто цифры.

Хотел бы перейти в топ-клуб? Сегодня я гендиректор «Уфы» и впереди большая весна, надо думать об этом.

Что касается сделки по Кокорину, то это так показывают, как будто я его старший брат, а Урунову я папа. А Мозес мне кто? Потом Тедеско тоже почему-то оставил я. Если бы у меня были такие полномочия, то я бы наворотил там.

Любое решение такого уровня ты будешь согласовывать с первым человеком в таком большом клубе, вокруг люди присутствуют. Это такая сказка для всех, что Шамиль всех обманул», – сказал Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Сейчас менеджер через суд добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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ivany4
1643666348
Сам завел разговор про Мозеса. Еще и от него иск получишь, либо за гендерное разбирательство, либо на алименты, от него, как вне брачного сына.))
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Vitaga
1643675529
и все они башкиры) и Мозес.а газизов главбашка
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JTherry
1643699524
все адекватные болельщики понимают, что трансферы Урун-баши и Коко - аферы в чистом виде с откатами в виде "расписок" лично Газику... но ведь хватает наглости этому "пчеловоду" приписывать себе трансфер Мозеса, который является клиентом агентства Wasserman, которое и без Газика имеет опыт взаимодействия со Спартаком... Газик тогда плел в интервью СМИ про "тяжелый рынок", а не про реальную работу на трансферном рынке, да и языков Газик не знает - ни разу не грамотный...)
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житель СПб
1643702720
Сказка - не сказка, но покуролесил он немало. Заключал лично очень мутные договоры. Пусть еще радуется, что не ставится вопрос о мошенничестве - то есть об уголовной ответственности. А не ставится, так как под раздачу попал бы не он один - он бы сдал и других. А все это называется российский футбол, в данном случае - спартаковский футбол.
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mahan
1643709863
Кокорина и Урунова ты притащил этих не до игроков, а Мозеса себе не приписывай его до тебя вели.
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Hektor 84
1643723582
Крепкий парень? Скорее так мелкий работорговец! Типа Селюка.
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