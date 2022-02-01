Газизов: «Показывают, будто я старший брат Кокорина, папа Урунова. А Мозес мне кто?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о судебном и медийном разбирательствах со «Спартаком».

«Зарема имеет право высказывать свое мнение, но один раз ее уже уличили, Дима Попов. Мне зачем это делать?

Что касается иска, то наверное, они не ожидали, что я крепким парнем окажусь. Думали, что по шапке дадут, я побегу.

«Спартак» требует взыскать с меня 100 миллионов рублей? Я устал от этих цифр. Все думают: Газизов совсем с ума сошел – то он требует большие деньги, то у него их требуют. Я, конечно, не бедный человек, но хочу объяснить, что это просто цифры.

Хотел бы перейти в топ-клуб? Сегодня я гендиректор «Уфы» и впереди большая весна, надо думать об этом.

Что касается сделки по Кокорину, то это так показывают, как будто я его старший брат, а Урунову я папа. А Мозес мне кто? Потом Тедеско тоже почему-то оставил я. Если бы у меня были такие полномочия, то я бы наворотил там.

Любое решение такого уровня ты будешь согласовывать с первым человеком в таком большом клубе, вокруг люди присутствуют. Это такая сказка для всех, что Шамиль всех обманул», – сказал Газизов.