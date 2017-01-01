Дембеле не хочет переходить в «Арсенал». Он должен был стать частью сделки по Обамеянгу

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «Арсенал».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 24-летний француз не хочет стать частью сделки по аренде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб.

32-летний габонец уже прилетел в Испанию. Для завершения сделки с «Арсеналом» каталонский клуб должен покинуть один из игроков.

«Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

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