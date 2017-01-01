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    Дембеле не хочет переходить в «Арсенал». Он должен был стать частью сделки по Обамеянгу

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «Арсенал».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 24-летний француз не хочет стать частью сделки по аренде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб.

    32-летний габонец уже прилетел в Испанию. Для завершения сделки с «Арсеналом» каталонский клуб должен покинуть один из игроков.

    • «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

    «ПСЖ» не намерен покупать Дембеле. Клуб завершил трансферную кампанию (Le Parisien)

    «Барселона» требует у «ПСЖ» 20 миллионов за Дембеле (Marca)

    «Барселона» договорилась об аренде Обамеянга. Клуб подпишет его, если расстанется с Дембеле

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +211

      Lipatoff 14 минут назад

      На банке пусть пожалуйста сидит... посмотрим потом на его мастерство летом...

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      Рейтинг: +83

      Demgel 33 минуты назад

      Дембеле опять смешит народ и расстраивает болелов Барсы.Он вообще свою статистику видел,или считает что его голы на тренировке признак качества???

      0
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      Рейтинг: +11054

      Вомбат 52 минуты назад

      Умные каталонцы купили его за 135 млн евро. Сейчас он стоит 30 млн. Скоро он будет стоить не больше, чем Балотелли. Такой же умный, видать, как купившие его каталонцы.

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