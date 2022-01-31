Дембеле не хочет переходить в «Арсенал». Он должен был стать частью сделки по Обамеянгу

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «Арсенал».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 24-летний француз не хочет стать частью сделки по аренде нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб.
32-летний габонец уже прилетел в Испанию. Для завершения сделки с «Арсеналом» каталонский клуб должен покинуть один из игроков.
- «Барса» купила Дембеле в 2017 году за 135 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо