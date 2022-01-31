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    Обамеянг прилетел в Испанию. «Барса» и «Арсенал» договорились об аренде

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прилетел в Испанию. Он близок к переходу в «Барселону».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы согласовали сделку аренду футболиста. 32-летний габонец договорился с «Барсой» и прибыл в Каталонию для подписания контракта.

    Для завершения сделки испанский клуб должен покинуть один из игроков.

    • У Обамеянга конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.
    • Сообщалось, что каталонцы возьмут на себя основную часть зарплаты габонца.
    • В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах..

    Дембеле не хочет переходить в «Арсенал». Он должен был стать частью сделки по Обамеянгу

    Трансфер Обамеянга в «Барселону» близок к завершению

    «Барселона» договорилась об аренде Обамеянга. Клуб подпишет его, если расстанется с Дембеле

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +211

      Lipatoff 10 минут назад

      Бесплатно пусть играет

      0
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      Рейтинг: +83

      Demgel 22 минуты назад

      Последний шанс Обамеянга на таком уровне.Хоть Барса сейчас лихорадочный клуб,но имя и эмблема никуда не делись.А так Артета уже задрал,если Арсенал не будет в топ - 4,надо уволнять.

      0
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      Рейтинг: +82

      RusUltras 3 часа назад

      Арсенал выдоил, теперь Барсу доить будет

      0
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      Рейтинг: +1871

      СуперПАВ9 > RusUltras 2 часа назад

      У барсы доить нечего

      3
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      Рейтинг: +3465

      tarasofka 3 часа назад

      https://bombardir.ru/news/592824

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