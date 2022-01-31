Обамеянг прилетел в Испанию. «Барса» и «Арсенал» договорились об аренде

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прилетел в Испанию. Он близок к переходу в «Барселону».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы согласовали сделку аренду футболиста. 32-летний габонец договорился с «Барсой» и прибыл в Каталонию для подписания контракта.

Для завершения сделки испанский клуб должен покинуть один из игроков.

У Обамеянга конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой .

. Сообщалось, что каталонцы возьмут на себя основную часть зарплаты габонца.

В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах..

Pierre Emerick-Aubameyang is in Barcelona, confirmed as @gerardromero revealed. Understand he has a full agreement with Barça for a loan move, deal all but ready on player side. #FCBIt only depends on Barcelona outgoings to complete the deal. Arsenal already approved. pic.twitter.com/UBc6UJA3a0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

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