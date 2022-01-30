«Спартак» арендует опорника Мартинса Перейру с обязательством выкупа (Джанлуиджи Лонгари)

Стали известны подробности готовящегося трансфера полузащитника «Янг Бойза» Кристофера Мартинса Перейры в «Спартак». Это будет аренда с обязательством выкупа.
«Спартак» уже намекнул на переход Мартинса Перейры.
- Перейра – опорный полузащитник.
- В этом сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Швейцарии.
- Его рыночная цена – 3,5 миллиона евро.
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Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари