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    «Спартак» арендует опорника Мартинса Перейру с обязательством выкупа (Джанлуиджи Лонгари)

    Стали известны подробности готовящегося трансфера полузащитника «Янг Бойза» Кристофера Мартинса Перейры в «Спартак». Это будет аренда с обязательством выкупа.

    «Спартак» уже намекнул на переход Мартинса Перейры.

    • Перейра – опорный полузащитник.
    • В этом сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Швейцарии.
    • Его рыночная цена – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари

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