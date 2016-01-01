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    Ахметов – об Язиджи: «Он явно усилит ЦСКА. Видно, что игрок сильный»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о новичке команды Юсуфе Язиджи.

    – Видно, что игрок сильный, обученный, с хорошими качествами, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться. Он явно усилит нас. Современный футболист, у него поставленный удар. Становился чемпионом Франции, это говорит о многом. Думаю, сыграться с ним проблем не будет.

    – Юсуф производит впечатление очень серьезного человека. Но вы с ним перешучивались – на каком языке?

    – Я знаю несколько слов по-турецки – бывал там, что-то услышал, запомнил. Добавить что-то можем на английском, пошутить. Он хороший парень, с ним очень легко найти общий язык. Серьезным он кажется только сначала. Просто нужен подход.

    • ЦСКА арендовал Язиджи у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
    • У клуба есть право выкупа игрока за 12 миллионов евро.

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    Источник: сайт ЦСКА

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