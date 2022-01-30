Ахметов – об Язиджи: «Он явно усилит ЦСКА. Видно, что игрок сильный»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о новичке команды Юсуфе Язиджи.

– Видно, что игрок сильный, обученный, с хорошими качествами, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться. Он явно усилит нас. Современный футболист, у него поставленный удар. Становился чемпионом Франции, это говорит о многом. Думаю, сыграться с ним проблем не будет.

– Юсуф производит впечатление очень серьезного человека. Но вы с ним перешучивались – на каком языке?

– Я знаю несколько слов по-турецки – бывал там, что-то услышал, запомнил. Добавить что-то можем на английском, пошутить. Он хороший парень, с ним очень легко найти общий язык. Серьезным он кажется только сначала. Просто нужен подход.

ЦСКА арендовал Язиджи у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.

У клуба есть право выкупа игрока за 12 миллионов евро.

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