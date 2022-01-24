Язиджи – о дебюте за ЦСКА: «Все прошло хорошо, но я еще не полностью готов»

Новичок ЦСКА Юсуф Язиджи поделился впечатлениями после своего дебюта за команду.

Турок поучаствовал в товарищеском матче против «Дюделанжа» (0:1).

ЦСКА арендовал его у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро с правом выкупа за 12 миллионов.

– Юсуф, сегодня ты впервые сыграл за ЦСКА, какие ощущения?

– В настоящий момент я еще не полностью готов, буду набирать форму шаг за шагом. Для первой игры все прошло хорошо, вместе с моими новыми одноклубниками мы работаем на сборах каждый день, улучшаем свои кондиции.

– Легко ли было понимать партнеров на поле?

– Мы говорим на разных языках, но язык футбола одинаков во всем мире. Проблем не было, ребята помогали мне, и это здорово.

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