Гогниев – после массовой потасовки с «Чукаричками»: «Алании» необходимо играть против более сильных соперников»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался после прерванного товарищеского матча с сербским клубом «Чукарички». Сербы отказались выходить на второй тайм после массовой потасовки между игроками.

– Через неделю нам предстоит встретиться с командой из РПЛ – грозненским «Ахматом». Насколько важно играть на сборах против команд, которые выступают в высших дивизионах?

– Такие встречи нам необходимы. Мы должны знать свои слабые стороны. Нам также надо видеть, в чем мы сильны против таких соперников. Например, те же «Чукарички» идут на третьем месте Премьер-лиги Сербии. Вышли сегодня против нас и были удивлены. Начали нервничать и допускать ошибки. Это хороший показатель для нашей команды. То же самое касается матчей против клубов из Премьер-лиги. Мы хотим проверять себя. Никакой информативности от неконкурентных оппонентов на сборах мы не получим. Поэтому я всегда говорю, что нам необходимо играть против более сильных соперников.

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