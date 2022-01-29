Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гогниев – после массовой потасовки с «Чукаричками»: «Алании» необходимо играть против более сильных соперников»

Гогниев – после массовой потасовки с «Чукаричками»: «Алании» необходимо играть против более сильных соперников»

29 января 2022, 22:27
3

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался после прерванного товарищеского матча с сербским клубом «Чукарички». Сербы отказались выходить на второй тайм после массовой потасовки между игроками.

– Через неделю нам предстоит встретиться с командой из РПЛ – грозненским «Ахматом». Насколько важно играть на сборах против команд, которые выступают в высших дивизионах?

– Такие встречи нам необходимы. Мы должны знать свои слабые стороны. Нам также надо видеть, в чем мы сильны против таких соперников. Например, те же «Чукарички» идут на третьем месте Премьер-лиги Сербии. Вышли сегодня против нас и были удивлены. Начали нервничать и допускать ошибки. Это хороший показатель для нашей команды. То же самое касается матчей против клубов из Премьер-лиги. Мы хотим проверять себя. Никакой информативности от неконкурентных оппонентов на сборах мы не получим. Поэтому я всегда говорю, что нам необходимо играть против более сильных соперников.

  • После матча «Алания» анонсировала другой «хипиш».
  • «Алания» идет в ФНЛ 4-й.
  • В 1/8 финала Кубка России «Алания» сыграет с «Арсеналом».

Товарищеский матч «Алания» – «Чукарички» прерван из-за стычки игроков

Источник: инстаграм «Алании»
Россия. ФНЛ Алания Гогниев Спартак
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Валерий2705
1643490025
Днобомдир как обычно в заголовке подкинул г.... на вентилятор. Другого бездарные не умеют.
Ответить
Axe111
1643492278
О Боже
Ответить
zigbert
1643541602
Так в чем же проблема, выбирайте более сильных.
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
1
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
2
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
Вчера, 11:51
2
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
Вчера, 09:54
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
Вчера, 00:12
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+