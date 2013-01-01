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    Гогниев – после массовой потасовки с «Чукаричками»: «Алании» необходимо играть против более сильных соперников»

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался после прерванного товарищеского матча с сербским клубом «Чукарички». Сербы отказались выходить на второй тайм после массовой потасовки между игроками.

    – Через неделю нам предстоит встретиться с командой из РПЛ – грозненским «Ахматом». Насколько важно играть на сборах против команд, которые выступают в высших дивизионах?

    – Такие встречи нам необходимы. Мы должны знать свои слабые стороны. Нам также надо видеть, в чем мы сильны против таких соперников. Например, те же «Чукарички» идут на третьем месте Премьер-лиги Сербии. Вышли сегодня против нас и были удивлены. Начали нервничать и допускать ошибки. Это хороший показатель для нашей команды. То же самое касается матчей против клубов из Премьер-лиги. Мы хотим проверять себя. Никакой информативности от неконкурентных оппонентов на сборах мы не получим. Поэтому я всегда говорю, что нам необходимо играть против более сильных соперников.

    • После матча «Алания» анонсировала другой «хипиш».
    • «Алания» идет в ФНЛ 4-й.
    • В 1/8 финала Кубка России «Алания» сыграет с «Арсеналом».

    Товарищеский матч «Алания» – «Чукарички» прерван из-за стычки игроков

    Источник: инстаграм «Алании»

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