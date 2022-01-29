«Алания» после массовой потасовки в матче с «Чукаричками» анонсировала «хипиш с босняками»

«Алания» не доиграла товарищеский матч против сербского клуба «Чукарички» из-за массовой потасовки. Пресс-служба владикавказцев рассказала, что будет дальше.
«Хипиш с босняками в ожидании», – написала «Алания», намекая, вероятно, на скорый матч с клубом из Боснии и Герцеговины.
- Матч с «Чукаричками» не был доигран из-за отказа сербов.
- В 1-й половине дня «Алания» в товарищеском матче проиграла косовской «Приштине» (0:2).
- «Алания» идет в ФНЛ 4-й.
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Товарищеский матч «Алания» – «Чукарички» прерван из-за стычки игроков
Источник: твиттер «Алании»