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    «Алания» после массовой потасовки в матче с «Чукаричками» анонсировала «хипиш с босняками»

    «Алания» не доиграла товарищеский матч против сербского клуба «Чукарички» из-за массовой потасовки. Пресс-служба владикавказцев рассказала, что будет дальше.

    «Хипиш с босняками в ожидании», – написала «Алания», намекая, вероятно, на скорый матч с клубом из Боснии и Герцеговины.

    • Матч с «Чукаричками» не был доигран из-за отказа сербов.
    • В 1-й половине дня «Алания» в товарищеском матче проиграла косовской «Приштине» (0:2).
    • «Алания» идет в ФНЛ 4-й.

    Товарищеский матч «Алания» – «Чукарички» прерван из-за стычки игроков

    Источник: твиттер «Алании»

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +26426

      Боцман59rus 20 секунд назад

      _ полный комплект д.о.л.б.о.е.б.о.в в команде.
      Полевые идиоты, дополняют административных, настоящая идилия - так держать)))

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