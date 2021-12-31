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    Товарищеский матч «Алания» – «Чукарички» прерван из-за стычки игроков

    Товарищескую встречу между «Аланией» и сербским «Чукарички» прервали после первого тайма. Между игроками случилась стычка.

    «Страсти во время перерыва слишком накалились. Поэтому было принято решение не доигрывать матч», – сообщила пресс-служба владикавказцев.

    • Голов в 1-м тайме не было.
    • В 1-й половине дня «Алания» в товарищеском матче проиграла косовской «Приштине» (0:2).
    • «Алания» идет в ФНЛ 4-й.

    Фото: «Чемпионат».

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    Источник: твиттер «Алании»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +93460

      zigbert 14 минут назад

      Горячие товарняки пошли.

      0
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      Рейтинг: +222

      russkiisergei 33 минуты назад

      Надеюсь обезьянам лица помяли!!!

      0
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      Рейтинг: +12511

      Barmaleushka 39 минут назад

      Знаменитое кавказское гостеприимство .

      0
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      Рейтинг: +4227

      neim 1 час назад

      Дурной пример Зенита заразителен ! )))

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      Рейтинг: +5892

      R_a_i_n 1 час назад

      Прочитал Алания-Чуркарики. Потом перечитал)) Ошибочка вышла.

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      Рейтинг: +145

      Дубина > R_a_i_n 1 час назад

      А нищие все Абелард покупают,а могли весь чемпионат Сербии к себе привезти,дзюба получает за пол года,больше чем стоит вся Чукаричка

      1
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      Рейтинг: +20442

      JTherry > R_a_i_n 1 час назад

      конечно, ошибочка, правильно - ЧуркариЧки...)

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