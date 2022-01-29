Товарищеский матч «Алания» – «Чукарички» прерван из-за стычки игроков

Товарищескую встречу между «Аланией» и сербским «Чукарички» прервали после первого тайма. Между игроками случилась стычка.

«Страсти во время перерыва слишком накалились. Поэтому было принято решение не доигрывать матч», – сообщила пресс-служба владикавказцев.

Голов в 1-м тайме не было.

В 1-й половине дня «Алания» в товарищеском матче проиграла косовской «Приштине» (0:2).

«Алания» идет в ФНЛ 4-й.

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Фото: «Чемпионат».

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