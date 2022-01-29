«Ювентус» предложил 7 миллионов за Закарию (Фабрицио Романо)

«Ювентус» работает над трансфером Дениса Закарии из менхенгладбахской «Боруссии».
Туринский клуб уже сделал предложение о покупке футболиста в размере 7 миллионов евро и ждет ответ.
Если 25-летний швейцарец перейдет в «Ювентус», то команду сможет покинуть Родриго Бентанкур или Артур.
- В этом сезоне Закария забил 2 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Летом он станет свободным агентом.
- Рыночная стоимость игрока – 27 миллионов евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо