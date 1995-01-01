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    «Ювентус» предложил 7 миллионов за Закарию (Фабрицио Романо)

    «Ювентус» работает над трансфером Дениса Закарии из менхенгладбахской «Боруссии».

    Туринский клуб уже сделал предложение о покупке футболиста в размере 7 миллионов евро и ждет ответ.

    Если 25-летний швейцарец перейдет в «Ювентус», то команду сможет покинуть Родриго Бентанкур или Артур.

    • В этом сезоне Закария забил 2 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Летом он станет свободным агентом.
    • Рыночная стоимость игрока – 27 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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