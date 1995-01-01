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    Газизов – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Уфа» сделает все возможное, чтобы они вернулись на трибуны»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал акцию протеста фанатов, которые намерены бойкотировать матчи из-за введения системы Fan ID.

    «Сектор активной поддержки имеет право на своe мнение. Наша задача сделать всe возможное, чтобы болельщикам было удобно и безопасно на стадионе.

    Мы всегда ведeм разговоры с фанатами, но у каждого есть своe мнение, он сам оценивает ситуацию. Клуб должен сделать всe возможное, чтобы болельщики вернулись на трибуны», – сказал Газизов.

    • О бойкоте матчей с Fan ID также объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» «Рубина» и «Динамо».
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +57324

      portero 26 минут назад

      А они там были в Уфе????
      Сколько там на футбол то ходило ?

      0
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      Рейтинг: +9313

      Alekxei Z. 47 минут назад

      У вас их т итак не было. Группа жён и подруг, вот кому была интересна Уфа.

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