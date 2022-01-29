Фанаты «Уфы» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID

Объединение болельщиков «Уфы» выступило с заявлением, осуждающим планы ввести на российских стадионах систему Fan ID.

«Фанаты «Уфы» приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый «паспорт болельщика».

У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо ещe и оформлять бесполезный документ.

Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодeжных и других команд.

Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещений домашних, а особенно выездных матчей оставшейся части чемпионата. Фанат – не преступник!» – говорится в заявлении.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Рубина».

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости