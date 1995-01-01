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    Фанаты «Уфы» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID

    Объединение болельщиков «Уфы» выступило с заявлением, осуждающим планы ввести на российских стадионах систему Fan ID.

    «Фанаты «Уфы» приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый «паспорт болельщика».

    У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо ещe и оформлять бесполезный документ.

    Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодeжных и других команд.

    Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещений домашних, а особенно выездных матчей оставшейся части чемпионата. Фанат – не преступник!» – говорится в заявлении.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Рубина».
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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    Источник: телеграм-канал «Уфимцы»

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