Массажист Кокорина: «Зарема назвала меня вредителем? Не знаю, кто эта женщина. Я работал с Бубкой, Чен, Мастерковой»

Сергей Колесников, массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал слова Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна. Она назвала доктора вредителем.

«Без понятия, почему она такие вещи говорит, но отвечать не буду. Я не знаком с этой женщиной, не знаю, кто это и откуда она взяла такие факты.

То, что я вредитель – сомнительно. 25 лет отработал с топовыми российскими и международными звездами легкой атлетики, это Светлана Мастеркова, Сергей Бубка, Родион Гатауллин, Иоланда Чен, Майкл Джонсон, Донован Бэйли, Мэрион Джонс. Был на четырех Олимпиадах, потом еще 18 лет провел в футболе.

И никто никогда не называл меня вредителем, никто не может сказать, что я кому-то навредил», – сказал Колесников.

В футболе Колесников массировал, например, Владимира Быстрова .

. Клиент Колесникова Кокорин до «Фиорентины» полгода провел в «Спартаке».

За год в «Фиорентине» Кокорин не отметился ни одним результативным действием.

Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»