Быстров: «Зарема назвала массажиста Кокорина вредителем? Это лучший массажист. Он меня мертвого поднимал»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров выразил несогласие с Заремой Салиховой насчет массажиста Сергея Колесникова. Она назвала его вредителем.

«Как Зарема может оценивать работу специалиста, который реально меня мертвого поднимал, массировал и отправлял на поле – с разрывом, надрывом. Анатольич – лучший массажист, который вообще есть. Так считают многие, кто у него массировался», – сказал Быстров.

Он закончил карьеру 4 года назад.

Быстров – бронзовый призер Евро-2008.

Он дважды брал РПЛ с «Зенитом».

Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»