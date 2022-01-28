Быстров: «Зарема назвала массажиста Кокорина вредителем? Это лучший массажист. Он меня мертвого поднимал»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров выразил несогласие с Заремой Салиховой насчет массажиста Сергея Колесникова. Она назвала его вредителем.
«Как Зарема может оценивать работу специалиста, который реально меня мертвого поднимал, массировал и отправлял на поле – с разрывом, надрывом. Анатольич – лучший массажист, который вообще есть. Так считают многие, кто у него массировался», – сказал Быстров.
- Он закончил карьеру 4 года назад.
- Быстров – бронзовый призер Евро-2008.
- Он дважды брал РПЛ с «Зенитом».
Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»
Источник: твиттер «Матч Премьер»