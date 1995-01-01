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    Быстров: «Зарема назвала массажиста Кокорина вредителем? Это лучший массажист. Он меня мертвого поднимал»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров выразил несогласие с Заремой Салиховой насчет массажиста Сергея Колесникова. Она назвала его вредителем.

    «Как Зарема может оценивать работу специалиста, который реально меня мертвого поднимал, массировал и отправлял на поле – с разрывом, надрывом. Анатольич – лучший массажист, который вообще есть. Так считают многие, кто у него массировался», – сказал Быстров.

    • Он закончил карьеру 4 года назад.
    • Быстров – бронзовый призер Евро-2008.
    • Он дважды брал РПЛ с «Зенитом».

    Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6716

      Томик 11 минут назад

      Если массажист кого-то поднимал, то совершенно не значит, что он и другого вылечит. Мне просто после первого сеанса отменили массаж, а к тому специалисту очередь стояла желающих. Всё от диагноза зависит.

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      Рейтинг: +868

      Vitaga 16 минут назад

      странная какая то история. вообще в команде есть врач. он должен определять какие процедуры необходимы при той или иной травме. а тут получается видимо кокорин сам решил что ему нужно или газизов раз оплачивали массажиста со счета Спартака. то что массаж не особо помог - все знают. слова Заремы - тоже мнение не специалиста. вывод- бардак там полный

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      Рейтинг: +79

      АлексМак 18 минут назад

      Про Кокошу то всё понятно((. А вот массажист действительно реальный. (Знаю лично нескольких футболистов, закончивших карьеру на протяжении последних лет десяти). Так вот, оборзевшая в конец баба на деньгах, это вообще без комментариев. Умных таких не бывает. А только возомнившие, что круче их нет. Поэтому, даже уже не смешно слушать её бредни на разные около-футбольные темы...

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      Рейтинг: +1859

      serglider 27 минут назад

      Не знаю, что он там массировал и поднимал у Быстрова, но то что Кокоша стеклянный в плане здоровья - это общеизвестный факт! Если он мертвых воскрешает, какого рожна Кокоша, систематически по пол года и более что-то там себе регулярно лечит? Он хоть один сезон без травм отыграл? С таким крутым личным массажистом?

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