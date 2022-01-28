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  • Быстров: «Зарема назвала массажиста Кокорина вредителем? Это лучший массажист. Он меня мертвого поднимал»

Быстров: «Зарема назвала массажиста Кокорина вредителем? Это лучший массажист. Он меня мертвого поднимал»

28 января 2022, 21:32
10

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров выразил несогласие с Заремой Салиховой насчет массажиста Сергея Колесникова. Она назвала его вредителем.

«Как Зарема может оценивать работу специалиста, который реально меня мертвого поднимал, массировал и отправлял на поле – с разрывом, надрывом. Анатольич – лучший массажист, который вообще есть. Так считают многие, кто у него массировался», – сказал Быстров.

  • Он закончил карьеру 4 года назад.
  • Быстров – бронзовый призер Евро-2008.
  • Он дважды брал РПЛ с «Зенитом».

Зарема: «Массажист Кокорина был вредителем, получавшим деньги из бюджета «Спартака»

Источник: твиттер «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Быстров Владимир Кокорин Александр
Комментарии (10)
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serglider
1643395656
Не знаю, что он там массировал и поднимал у Быстрова, но то что Кокоша стеклянный в плане здоровья - это общеизвестный факт! Если он мертвых воскрешает, какого рожна Кокоша, систематически по пол года и более что-то там себе регулярно лечит? Он хоть один сезон без травм отыграл? С таким крутым личным массажистом?
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АлексМак
1643396193
Про Кокошу то всё понятно((. А вот массажист действительно реальный. (Знаю лично нескольких футболистов, закончивших карьеру на протяжении последних лет десяти). Так вот, оборзевшая в конец баба на деньгах, это вообще без комментариев. Умных таких не бывает. А только возомнившие, что круче их нет. Поэтому, даже уже не смешно слушать её бредни на разные около-футбольные темы...
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Vitaga
1643396335
странная какая то история. вообще в команде есть врач. он должен определять какие процедуры необходимы при той или иной травме. а тут получается видимо кокорин сам решил что ему нужно или газизов раз оплачивали массажиста со счета Спартака. то что массаж не особо помог - все знают. слова Заремы - тоже мнение не специалиста. вывод- бардак там полный
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Томик
1643396607
Если массажист кого-то поднимал, то совершенно не значит, что он и другого вылечит. Мне просто после первого сеанса отменили массаж, а к тому специалисту очередь стояла желающих. Всё от диагноза зависит.
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NewLife
1643397480
"....реально меня мертвого поднимал" Получается ты реально зомби.
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R_a_i_n
1643398919
При чем тут массажист и Кокорин? Уголовник карьеру закончил давно уже. Просто разводит клубы на деньги и все)))
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GreyDM
1643404015
ну хоть кто-то признался, что в бытность игроком "мёртвым" был)))
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хряк СМ
1643479366
Вова вписался против Заремы.
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Hektor 84
1643488591
Еще один клоун вылез? Интересно после чего ты мертвый был? Походу после запоя! Зачем этого дурака и явного болелу бзянита и одного из главных троллей Спартака генича приглашали в студию? Чтоб слушать их бред ничем необоснованный?
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