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    Газизов – о взятой со стола Федуна расписке: «Совсем с ума сошли?»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова юриста клуба Татьяны Завьяловой о том, что расписка, взятая им у Леонида Федуна, якобы была взята со стола владельца клуба.

    «Я же не юрист. Пусть это скажет первым лицом – в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьeзно. Совсем с ума сошли, что ли?» – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

    Юрист «Спартака»: «Расписка Газизова – бумага, взятая им со стола Федуна. Это характеризует Шамиля»

    Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13381

      Cleaner 23 минуты назад

      Газизов, прессуй их и дальше! А мы тут все на это с удовольствием понаблюдаем...)))

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      Рейтинг: +4470

      алдан2014 > Cleaner 16 минут назад

      Газизов это ты похоже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5755

      Semenycch 1 час назад

      Газизов, не оставляй это дело, Федуна и его прилипалу нужно достать по полной! :))

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