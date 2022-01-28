Газизов – о взятой со стола Федуна расписке: «Совсем с ума сошли?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова юриста клуба Татьяны Завьяловой о том, что расписка, взятая им у Леонида Федуна, якобы была взята со стола владельца клуба.

«Я же не юрист. Пусть это скажет первым лицом – в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьeзно. Совсем с ума сошли, что ли?» – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сейчас менеджер добивается восстановления его в должности гендиректора «Спартака».

Юрист «Спартака»: «Расписка Газизова – бумага, взятая им со стола Федуна. Это характеризует Шамиля»

Зарема: «Газизов – как жвачка, которая не отлипает от подошвы. Он нас утомил, неадекватный»