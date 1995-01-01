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    Мамаев женился на подруге бывшей жены спустя девять месяцев после развода

    Полузащитник «Химок» Павел Мамаев женился во второй раз спустя девять месяцев после развода с Аланой Мамаевой.

    Избранницей футболиста стала блогерша Надежда Санько – подруга Аланы.

    Ранее стало известно, что Санько беременна от 33-летнего игрока.

    • Мамаев развелся с Аланой весной 2021 года.
    • У пары есть общая дочь.
    • Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.

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    Источник: РБК

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