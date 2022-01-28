Мамаев женился на подруге бывшей жены спустя девять месяцев после развода

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев женился во второй раз спустя девять месяцев после развода с Аланой Мамаевой.

Избранницей футболиста стала блогерша Надежда Санько – подруга Аланы.

Ранее стало известно, что Санько беременна от 33-летнего игрока.

Мамаев развелся с Аланой весной 2021 года.

У пары есть общая дочь.

Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости