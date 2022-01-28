Мамаев женился на подруге бывшей жены спустя девять месяцев после развода

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев женился во второй раз спустя девять месяцев после развода с Аланой Мамаевой.
Избранницей футболиста стала блогерша Надежда Санько – подруга Аланы.
Ранее стало известно, что Санько беременна от 33-летнего игрока.
- Мамаев развелся с Аланой весной 2021 года.
- У пары есть общая дочь.
- Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.
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Источник: РБК