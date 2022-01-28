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  • Тренер «Крыльев» Булатов: «В России убили низшие лиги. У нас нет столько классных игроков, сколько турниров в Германии»

Тренер «Крыльев» Булатов: «В России убили низшие лиги. У нас нет столько классных игроков, сколько турниров в Германии»

28 января 2022, 10:56
7

Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов сравнил уровень футбола в России и Германии.

— Есть у нас думающие тренеры. Удивительно, что часто такие работают в первом и втором дивизионе. Надо уметь их увидеть. Называть не буду: пусть делами доказывают.

Я о другом. В декабре нас попросили назвать пять лучших игроков страны за 2021 год. Пятерку толком так и не нашли. Список-то сделали, но чтобы реально сказать даже про кого-то одного как про лучшего…

Глобальная проблема как раз в очень сжатой выборке игроков. Футболом стали заниматься меньше. С переходом на осень-весну у нас убили низшие лиги. Вторая уже мертва.

— Про смерть вы уже много говорили. Хочется конкретных примером того, что видели сами.

— Я работал на Сахалине. Заканчиваешь 30 октября первую часть сезона, следующая игра — 20 апреля. Руководители говорят, что у них нет денег содержать команду: «Расходитесь в неоплачиваемый отпуск. Соберемся в конце марта, а может и 1 апреля. 20 дней потренируетесь». Футболисты полгода без практики. В таких условиях развиваться невозможно.

Это и есть смерть второй лиги. Мы северная страна, летом надо играть в футбол.

— Из-за этого не набираются топ-5 футболистов года?

— Вторая лига всегда была подспорьем для первой: игроки поднимались, шли дальше в РПЛ. Выбьем какие-то звенья (а несколько уже выбили) — будет еще меньше кадров.

Я вчера открыл приложение MyScore, давай вот вместе посмотрим. Германия: вторая лига, третья, Северная [региональная лига], Восточная, Западная — сколько турниров! 15, 20? У нас и футболистов классных столько нет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Булатов Сергей
Комментарии (7)
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Garrincha58
1643361699
так играйте в третьей лиге по старинке летом кто вам не даёт какая разница всё равно какая система будете с октября по март апрель отдыхать это наш климат или вам надо валить в Германию там зимой можно играть а вы на Сахалине хотите играть зачем футбол на Сахалине или в Магадане футболом должны заниматься и развивать его в тех климатических условия где позволяет климат ведь в Бразилии не развивают хоккей значит и нам не хрен футболом увлекаться на Сахалине или в Магадане развивайте там лыжи футзал хоккей и тд и тп
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Cromathaar
1643361988
Ну не знаю, зона Юг живее всех живых, в этом сезоне аж четыре команды серьезно борются за выход в ФНЛ, и пока вообще непонятно, кто проскочит. Подстраивать всю страну под климат Сахалина - ну такое себе.
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portero
1643367014
Летом у нас надо играть в футбол...
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Давид59
1643368139
Эмоции, эмоции. Можно подумать, если на Сахалине перейти на "весна - осень", то там рональды и месси попрут. Вот у Люксембурга и Лихтенштейна мого побед в горных лыжах. А футбол "не идёт". Надо смотреть правде в глаза - у нас с футболом давно очень плохо. И осень -весна тут совсем не причём.
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Vitaga
1643373507
Булатов оторвался от жизни. Слуцкий верно подсчитал - за год из академий ежегодно выпускается 3.500 парней. в РПЛ приходят не более 10-15. в ПФЛ не более 100. остальные куда? во 2ю лигу... в КФК...в любительские лиги. условия для футбола у нас конечно не везде но есть и южные регионы и продвинутые ) типа Москвы Питера Татарстана Чечни... в том что футбол не идет - тут совсем другие причины - надо много букв ) чтоб обьяснить
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