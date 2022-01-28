Тренер «Крыльев» Булатов: «В России убили низшие лиги. У нас нет столько классных игроков, сколько турниров в Германии»

Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов сравнил уровень футбола в России и Германии.

— Есть у нас думающие тренеры. Удивительно, что часто такие работают в первом и втором дивизионе. Надо уметь их увидеть. Называть не буду: пусть делами доказывают.

Я о другом. В декабре нас попросили назвать пять лучших игроков страны за 2021 год. Пятерку толком так и не нашли. Список-то сделали, но чтобы реально сказать даже про кого-то одного как про лучшего…

Глобальная проблема как раз в очень сжатой выборке игроков. Футболом стали заниматься меньше. С переходом на осень-весну у нас убили низшие лиги. Вторая уже мертва.

— Про смерть вы уже много говорили. Хочется конкретных примером того, что видели сами.

— Я работал на Сахалине. Заканчиваешь 30 октября первую часть сезона, следующая игра — 20 апреля. Руководители говорят, что у них нет денег содержать команду: «Расходитесь в неоплачиваемый отпуск. Соберемся в конце марта, а может и 1 апреля. 20 дней потренируетесь». Футболисты полгода без практики. В таких условиях развиваться невозможно.

Это и есть смерть второй лиги. Мы северная страна, летом надо играть в футбол.

— Из-за этого не набираются топ-5 футболистов года?

— Вторая лига всегда была подспорьем для первой: игроки поднимались, шли дальше в РПЛ. Выбьем какие-то звенья (а несколько уже выбили) — будет еще меньше кадров.

Я вчера открыл приложение MyScore, давай вот вместе посмотрим. Германия: вторая лига, третья, Северная [региональная лига], Восточная, Западная — сколько турниров! 15, 20? У нас и футболистов классных столько нет.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости