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    Тренер «Крыльев» Булатов: «В России убили низшие лиги. У нас нет столько классных игроков, сколько турниров в Германии»

    Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов сравнил уровень футбола в России и Германии.

    — Есть у нас думающие тренеры. Удивительно, что часто такие работают в первом и втором дивизионе. Надо уметь их увидеть. Называть не буду: пусть делами доказывают.

    Я о другом. В декабре нас попросили назвать пять лучших игроков страны за 2021 год. Пятерку толком так и не нашли. Список-то сделали, но чтобы реально сказать даже про кого-то одного как про лучшего…

    Глобальная проблема как раз в очень сжатой выборке игроков. Футболом стали заниматься меньше. С переходом на осень-весну у нас убили низшие лиги. Вторая уже мертва.

    — Про смерть вы уже много говорили. Хочется конкретных примером того, что видели сами.

    — Я работал на Сахалине. Заканчиваешь 30 октября первую часть сезона, следующая игра — 20 апреля. Руководители говорят, что у них нет денег содержать команду: «Расходитесь в неоплачиваемый отпуск. Соберемся в конце марта, а может и 1 апреля. 20 дней потренируетесь». Футболисты полгода без практики. В таких условиях развиваться невозможно.

    Это и есть смерть второй лиги. Мы северная страна, летом надо играть в футбол.

    — Из-за этого не набираются топ-5 футболистов года?

    — Вторая лига всегда была подспорьем для первой: игроки поднимались, шли дальше в РПЛ. Выбьем какие-то звенья (а несколько уже выбили) — будет еще меньше кадров.

    Я вчера открыл приложение MyScore, давай вот вместе посмотрим. Германия: вторая лига, третья, Северная [региональная лига], Восточная, Западная — сколько турниров! 15, 20? У нас и футболистов классных столько нет.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15809

      Garrincha58 2 минуты назад

      так играйте в третьей лиге по старинке летом кто вам не даёт какая разница всё равно какая система будете с октября по март апрель отдыхать это наш климат или вам надо валить в Германию там зимой можно играть а вы на Сахалине хотите играть зачем футбол на Сахалине или в Магадане футболом должны заниматься и развивать его в тех климатических условия где позволяет климат ведь в Бразилии не развивают хоккей значит и нам не хрен футболом увлекаться на Сахалине или в Магадане развивайте там лыжи футзал хоккей и тд и тп

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      Рейтинг: +13378

      Cleaner 1 час назад

      В России убили всё.

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