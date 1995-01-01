Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    «Краснодар» отзаявил Кордобу и заявил Вандерсона, пропустившего восемь месяцев из-за травмы

    В заявке «Краснодара» на сезон РПЛ произошли изменения.

    Южане дозаявили полузащитника Вандерсона, пропустившего восемь месяцев из-за травмы, и отзаявили лучшего бомбардира команды в сезоне Джона Кордобу.

    По информации «Матч ТВ», колумбиец не успеет восстановиться от повреждения до конца сезона. «Краснодар» исключил его из заявки, чтобы освободить легионерское место.

    • «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Кордоба забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 15 матчах сезона РПЛ.

    Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

    У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

    Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна

    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:36
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru