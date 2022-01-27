«Краснодар» отзаявил Кордобу и заявил Вандерсона, пропустившего восемь месяцев из-за травмы

В заявке «Краснодара» на сезон РПЛ произошли изменения.

Южане дозаявили полузащитника Вандерсона, пропустившего восемь месяцев из-за травмы, и отзаявили лучшего бомбардира команды в сезоне Джона Кордобу.

По информации «Матч ТВ», колумбиец не успеет восстановиться от повреждения до конца сезона. «Краснодар» исключил его из заявки, чтобы освободить легионерское место.

«Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.

Кордоба забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 15 матчах сезона РПЛ.

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