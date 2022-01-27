Малком: «Мое главное желание – продолжить карьеру в «Зените»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о своем будущем в петербургском клубе.

– Ваш контракт с «Зенитом» истекает в 2024 году. Не было ли у вас мысли уже сейчас по примеру Барриоса продлить договор?

– Вы знаете, единственное, что я хочу – это играть в футбол. Я счастлив в «Зените», меня все устраивает в Санкт-Петербурге, мне очень нравится, как ко мне относятся болельщики, тренеры и партнеры по команде.

Повторюсь, сейчас все хорошо, поэтому мое главное желание – продолжить карьеру в «Зените». Что будет дальше? Посмотрим, что принесет нам будущее.

Давайте поговорим об этом ближе к концу сезона, хорошо? При этом еще раз подчеркну: мое предпочтение – продолжить играть в Санкт-Петербурге.

В этом сезоне Малком провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

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