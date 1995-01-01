Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Малком: «Мое главное желание – продолжить карьеру в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Малком высказался о своем будущем в петербургском клубе.

    – Ваш контракт с «Зенитом» истекает в 2024 году. Не было ли у вас мысли уже сейчас по примеру Барриоса продлить договор?

    – Вы знаете, единственное, что я хочу – это играть в футбол. Я счастлив в «Зените», меня все устраивает в Санкт-Петербурге, мне очень нравится, как ко мне относятся болельщики, тренеры и партнеры по команде.

    Повторюсь, сейчас все хорошо, поэтому мое главное желание – продолжить карьеру в «Зените». Что будет дальше? Посмотрим, что принесет нам будущее.

    Давайте поговорим об этом ближе к концу сезона, хорошо? При этом еще раз подчеркну: мое предпочтение – продолжить играть в Санкт-Петербурге.

    • В этом сезоне Малком провел 20 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
    • В 2019 году «Зенит» купил его у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

    Малком – об Алберто: «И бразильцы, и русские в «Зените» помогут ему быстрее адаптироваться»

    Малком: «Зенит» может забраться очень высоко в плей-офф Лиги Европы»

    Малком: «Нахожусь в своей лучшей форме за 2,5 года в «Зените»

    ​​​​​​​

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru