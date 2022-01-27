«Химки» утратили интерес к Деспотовичу

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб больше не претендует на форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.

«Новостей по Деспотовичу нет. Больше не интересуемся им. В «Химках» его не будет», – сказал Терюшков.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.

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