«Химки» утратили интерес к Деспотовичу

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб больше не претендует на форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.
«Новостей по Деспотовичу нет. Больше не интересуемся им. В «Химках» его не будет», – сказал Терюшков.
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.
- На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.
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Источник: Sport24