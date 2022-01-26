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    Глушаков: «Никто в России не может тягаться с «Зенитом». Многие клубы убили, а с ними и конкуренцию»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не видит конкуренцию «Зениту» в России. Он полагает, что он станет чемпионом четвертый раз подряд.

    «Сейчас очень сложно стать чемпионом в России. Пока только одна команда может выиграть РПЛ. Сейчас не вижу какую-то другую конкурентоспособную команду. На данный момент никто в России не может тягаться с «Зенитом».

    Надо смотреть правде в глаза. Многие клубы убили. И с ними была убита и конкуренция. Остался один «Зенит». Теперь российский чемпионат не такой интересный. Есть только один ярко выраженный лидер», – сказал Глушаков.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Осенью команда вылетела из Лиги чемпионов.
    • В феврале в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» встретится с «Бетисом».

    Глушаков – Кокорину: «Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 00:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +853

      Vitaga 13 минут назад

      угу убили почти все московские клубы. Динамо чудом как то пока еще живо. точнее внезапно поднялось что странно

      0
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      Рейтинг: +4332

      FENIX-SL 39 минут назад

      стоит заметить что убил футбол здесь по большей части не Зенит
      в любом чемпионате такая практика скупки талантов из других клубов, парочкой грандов, просто нет такого абсурда с паспортом)

      футбол убит из-за тех кто рулит процессом
      хотят обогатиться поскорее, быстрее набить себе карманы
      никакого спорта нет
      а люди без чувства вкуса продолжают хавать это, покупая трансляции и билеты

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      Рейтинг: +4332

      FENIX-SL > FENIX-SL 34 минуты назад

      да и в принципе убит футбол в стране
      не только РПЛ
      посмотрите сколько детей играет на улицах
      данный вид спорта не популярен у нас
      ненавистная Америка через несколько лет будет одной из самых просматриваемых лиг Мира, пока у нас бегают Чаловы, Зобнины, Кудряшовы, Зюбы

      0
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      Рейтинг: +7069

      серега кашин 2 часа назад

      и убило эти клубы наше государство бросив все бюджетные деньги в один клуб

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      Рейтинг: +1210

      GreyDM > серега кашин 1 час назад

      И этот клуб почувствовал себя слишком бОрзо, аж лишает игроков их законного права играть за сборную своей страны..

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