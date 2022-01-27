Глушаков: «Никто в России не может тягаться с «Зенитом». Многие клубы убили, а с ними и конкуренцию»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не видит конкуренцию «Зениту» в России. Он полагает, что он станет чемпионом четвертый раз подряд.
«Сейчас очень сложно стать чемпионом в России. Пока только одна команда может выиграть РПЛ. Сейчас не вижу какую-то другую конкурентоспособную команду. На данный момент никто в России не может тягаться с «Зенитом».
Надо смотреть правде в глаза. Многие клубы убили. И с ними была убита и конкуренция. Остался один «Зенит». Теперь российский чемпионат не такой интересный. Есть только один ярко выраженный лидер», – сказал Глушаков.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Осенью команда вылетела из Лиги чемпионов.
- В феврале в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» встретится с «Бетисом».
Глушаков – Кокорину: «Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?»
Источник: Sport24