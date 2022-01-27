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  • Глушаков: «Никто в России не может тягаться с «Зенитом». Многие клубы убили, а с ними и конкуренцию»

Глушаков: «Никто в России не может тягаться с «Зенитом». Многие клубы убили, а с ними и конкуренцию»

27 января 2022, 00:36
15

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не видит конкуренцию «Зениту» в России. Он полагает, что он станет чемпионом четвертый раз подряд.

«Сейчас очень сложно стать чемпионом в России. Пока только одна команда может выиграть РПЛ. Сейчас не вижу какую-то другую конкурентоспособную команду. На данный момент никто в России не может тягаться с «Зенитом».

Надо смотреть правде в глаза. Многие клубы убили. И с ними была убита и конкуренция. Остался один «Зенит». Теперь российский чемпионат не такой интересный. Есть только один ярко выраженный лидер», – сказал Глушаков.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Осенью команда вылетела из Лиги чемпионов.
  • В феврале в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» встретится с «Бетисом».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Глушаков Денис
Комментарии (15)
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серега кашин
1643235685
и убило эти клубы наше государство бросив все бюджетные деньги в один клуб
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Vitaga
1643242087
угу убили почти все московские клубы. Динамо чудом как то пока еще живо. точнее внезапно поднялось что странно
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R_a_i_n
1643256390
У людей глаза открываются. Давно писал, это подозрительно, что во всех клубах творится дичь, только лучезарные на плаву. Такова политика чинуш.
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Блямба
1643258974
))) "– Да тебя ужу раз убили! А вместо тебя другого подложили! А потом Липягина убили, Дмитриева, Лемеха, Грунько! Золото ограбили тоже из-за тебя! "(с) Свой среди чужих....
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Давид59
1643260398
Ну в этом чемпионате, по сравнению с тремя предыдущими всё же идёт борьба за первое место. Динамо - на ходу. Глушак совсем нюни распустил.
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алдан2014
1643261135
И ты Дениска поучаствовал в развале Спартака. Там конечно все стороны хороши,но Глушаков тоже отнюдь не пушистый,и не ему кого то обвинять,или вообще обсуждать эту тему
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BarStep
1643262167
Отговорки для бедных..
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ААМ
1643263902
В 90- годы СПАМ вообще имел бюджет равный бюджету 6 последующих клубов и это было "нормой". Сейчас всё-таки не так.
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Азбука
1643278217
Это кого убили? Амкар, Мордовия, Тосно, Тамбов, что ли ? Совсем Зенит без достойных соперников остался. Печально...
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Hektor 84
1643465581
Ну ты то Дениска в развале одного из клубов точно поучаствовал
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