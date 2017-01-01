Глушаков – Кокорину: «Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил над нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, который может перейти в подмосковный клуб.

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович [Жирков] и Павел Константинович [Мамаев] уже на базе. Когда тебя ждать?

Последний раз гитару брал в руки в 2017... Чудный был день!» – написал Глушаков в инстаграме.