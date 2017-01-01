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    Глушаков – Кокорину: «Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил над нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, который может перейти в подмосковный клуб.

    «Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович [Жирков] и Павел Константинович [Мамаев] уже на базе. Когда тебя ждать?

    Последний раз гитару брал в руки в 2017... Чудный был день!» – написал Глушаков в инстаграме.

    • Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +10243

      playsh 20 минут назад

      Похоже,Глушак всё ещё не допил свой "волшебный напиток" после чемпионства.
      Видимо,цистерна где-то на путях стоит,всем четверым на всю жизнь хватит.

      0
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      Рейтинг: +955

      Форвард 79 21 минуту назад

      Рано, он ещё не все золотые урны выйграл)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56453

      portero 37 минут назад

      В Италии теплее, и вино натуральное, а не порошковая хрень....

      1
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      Рейтинг: +86

      pele1981 37 минут назад

      Глушакову в баню сходить не с кем?)))

      2
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