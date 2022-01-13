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  • Глушаков – Кокорину: «Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?»

Глушаков – Кокорину: «Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?»

13 января 2022, 14:28
12

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков пошутил над нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, который может перейти в подмосковный клуб.

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович [Жирков] и Павел Константинович [Мамаев] уже на базе. Когда тебя ждать?

Последний раз гитару брал в руки в 2017... Чудный был день!» – написал Глушаков в инстаграме.

  • Кокорин за год в «Фиорентине» ни разу не вышел в основе в Серии А и ни разу не отметился результативным действием.
  • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Химки Жирков Юрий Мамаев Павел Глушаков Денис Кокорин Александр
Комментарии (12)
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pele1981
1642073523
Глушакову в баню сходить не с кем?)))
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portero
1642073551
В Италии теплее, и вино натуральное, а не порошковая хрень....
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Форвард 79
1642074455
Рано, он ещё не все золотые урны выйграл)))
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Plyash
1642074568
Похоже,Глушак всё ещё не допил свой "волшебный напиток" после чемпионства. Видимо,цистерна где-то на путях стоит,всем четверым на всю жизнь хватит.
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R_a_i_n
1642076358
Банда. Прячьте самогон, стулья и мазь от радикулита)))
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Блямба
1642077797
"Вот это первый А вот второй А это третий Три аккорда.."(с)
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SuperNils
1642078656
хочет всю быдлятину в одном месте собрать?
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Черкизовский Кот
1642082181
Алло, Володька? Это Дениска!
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Oldtrafford83
1642085222
Видать баня уже забронирована до конца сезона))
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Hektor 84
1642348707
Весь неликвид в Химках собирается!
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