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    Экс-тренер «Вердера» Анфанг отстранен от футбола за поддельный сертификат о прививке

    Немецкий футбольный союз отстранил от футбола тренера Маркуса Анфанга на один год. Он уличен в поддельном сертификате о вакцинации от коронавируса. Также он заплатит штраф в размере 20 тысяч евро.

    Последним местом работы Анфанга был «Вердер», откуда его уволили осенью как раз за этот проступок.

    • С 1 июня дисквалификация Анфанга будет условной, и он будет под испытательным сроком вплоть до лета 2023 года.
    • Анфанг проработал в «Вердере» 5 месяцев.
    • «Вердер» сейчас идет во 2-й Бундеслиге 3-м.

    «Вердер» объявил об отставке тренера, подозреваемого в получении поддельного сертификата о вакцинации

    Источник: DFB

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