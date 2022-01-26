Экс-тренер «Вердера» Анфанг отстранен от футбола за поддельный сертификат о прививке

Немецкий футбольный союз отстранил от футбола тренера Маркуса Анфанга на один год. Он уличен в поддельном сертификате о вакцинации от коронавируса. Также он заплатит штраф в размере 20 тысяч евро.

Последним местом работы Анфанга был «Вердер», откуда его уволили осенью как раз за этот проступок.

С 1 июня дисквалификация Анфанга будет условной, и он будет под испытательным сроком вплоть до лета 2023 года.

Анфанг проработал в «Вердере» 5 месяцев.

«Вердер» сейчас идет во 2-й Бундеслиге 3-м.

«Вердер» объявил об отставке тренера, подозреваемого в получении поддельного сертификата о вакцинации