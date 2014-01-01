«Вердер» объявил об отставке тренера, подозреваемого в получении поддельного сертификата о вакцинации

И немцы стали плясать под чужую дудку.Главное,лекарств от ковида(реальных) нет,а прививки-есть!Где логика?Если не знают,как лечить,то как можно доверять скоропалительной прививке,которая,естественно,никого не уберегла ?
Главный тренер «Вердера» Маркус Анфанг покинул занимаемый пост. Вместе с ним работы лишился ассистент Флориан Юнге.
Оба специалиста ушли из клуба в связи с расследованием прокуратуры.
Анфанг и Юнге подозреваются в получении поддельных сертификатов о вакцинации.
- «Вердер» идет на 8-м месте в таблице второй Бундеслиги.
- Анфанг возглавлял команду с июня 2021 года.