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    «Вердер» объявил об отставке тренера, подозреваемого в получении поддельного сертификата о вакцинации

    Главный тренер «Вердера» Маркус Анфанг покинул занимаемый пост. Вместе с ним работы лишился ассистент Флориан Юнге.

    Оба специалиста ушли из клуба в связи с расследованием прокуратуры.

    Анфанг и Юнге подозреваются в получении поддельных сертификатов о вакцинации.

    • «Вердер» идет на 8-м месте в таблице второй Бундеслиги.
    • Анфанг возглавлял команду с июня 2021 года.

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    Источник: Официальный сайт «Вердера»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2477

      yorgenbarenz 26 минут назад

      И немцы стали плясать под чужую дудку.Главное,лекарств от ковида(реальных) нет,а прививки-есть!Где логика?Если не знают,как лечить,то как можно доверять скоропалительной прививке,которая,естественно,никого не уберегла ?

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