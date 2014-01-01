«Вердер» объявил об отставке тренера, подозреваемого в получении поддельного сертификата о вакцинации

Главный тренер «Вердера» Маркус Анфанг покинул занимаемый пост. Вместе с ним работы лишился ассистент Флориан Юнге.

Оба специалиста ушли из клуба в связи с расследованием прокуратуры.

Анфанг и Юнге подозреваются в получении поддельных сертификатов о вакцинации.