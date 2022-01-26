Кот-д’Ивуар – Египет: египтяне победили в последних четырех очных матчах плей-офф Кубка Африки

В 19:00 по Москве начнется матч 1/8 финала Кубка Африки между сборными Кот-д’Ивуар и Египта. Это их 11-я встреча в истории турнира (чаще друг с другом никто не играл).

В последних четырех очных матчах плей-офф Кубка Африки сильнее оказывались египтяне.

Египет – самая титулованная команда в истории турнира (7 раз).

Ивуарийцы брали Кубок Африки дважды (последний раз – в 2015 году).

В отличие от ивуарийцев, Египет еще претендует на путевку на ЧМ-2022.

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