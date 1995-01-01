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    Мишкич: «После победы Хорватии на Россией прикалывался над одноклубниками. Поставил на аватарку хорватский флаг»

    Хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, как шутил над одноклубниками после победы сборной Хорватии над Россией в отборе ЧМ-2022.

    «Я был уверен в победе Хорватии. Мы с Бранко Йовичичем вместе смотрели матч. Тем более мы были на сборах в Железноводске, от этого было еще веселее. Во время матча было очень тихо, только мы болели. Когда Хорватия забила, началась эйфория.

    Я сразу начал прикалываться над одноклубниками, в общем чате поставил на аватарку хорватский флаг. Но это все нормально, мы все шутили над этим. Я уверен, что если бы Россия прошла на чемпионат мира, я бы не смог появиться на тренировке на следующий день», – сказал Мишкич.

    • Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.
    • Команда Карпина не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022.
    • В марте сборная России сыграет в стыках.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      imeris 1 час назад

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      Рейтинг: +833

      Vitaga 3 часа назад

      эх.. лучше бы ты не появился на тренировке на следующий день

      0
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      Рейтинг: +12574

      NewLife 3 часа назад

      Теперь скоро поставишь свой флаг, когда хорваты будут драпать из войск НАТО, как обещал ваш президент.

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