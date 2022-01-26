Мишкич: «После победы Хорватии на Россией прикалывался над одноклубниками. Поставил на аватарку хорватский флаг»

Хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, как шутил над одноклубниками после победы сборной Хорватии над Россией в отборе ЧМ-2022.

«Я был уверен в победе Хорватии. Мы с Бранко Йовичичем вместе смотрели матч. Тем более мы были на сборах в Железноводске, от этого было еще веселее. Во время матча было очень тихо, только мы болели. Когда Хорватия забила, началась эйфория.

Я сразу начал прикалываться над одноклубниками, в общем чате поставил на аватарку хорватский флаг. Но это все нормально, мы все шутили над этим. Я уверен, что если бы Россия прошла на чемпионат мира, я бы не смог появиться на тренировке на следующий день», – сказал Мишкич.

Россия в заключительном туре отбора уступила Хорватии со счетом 0:1.

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