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    Иванов: «Судьбу Адамова решил теннисный матч с Медведевым? Он ни при чем»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход защитника Арсена Адамова в «Зенит».

    «Судьбу Адамова решил мой теннисный матч с Александром Медведевым? Это всe ерунда, слухи не комментирую.

    С Александром Ивановичем мы давно хотели поиграть в теннис. В этом году так удачно совпало, что мы вместе оказались в одном месте и с удовольствием сыграли. Мы поиграли, но теннисный матч тут совсем ни при чeм», – сказал Иванов.

    • 22-летний футболист будет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).
    • После прохождения медосмотра Адамов заключит контракт до лета 2026 года.

    «Зенит» заплатил за Адамова 3 миллиона. «Локо» предлагал 4 («Матч ТВ)

    Источник: «Чемпионат»

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