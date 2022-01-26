Иванов: «Судьбу Адамова решил теннисный матч с Медведевым? Он ни при чем»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход защитника Арсена Адамова в «Зенит».

«Судьбу Адамова решил мой теннисный матч с Александром Медведевым? Это всe ерунда, слухи не комментирую.

С Александром Ивановичем мы давно хотели поиграть в теннис. В этом году так удачно совпало, что мы вместе оказались в одном месте и с удовольствием сыграли. Мы поиграли, но теннисный матч тут совсем ни при чeм», – сказал Иванов.

22-летний футболист будет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц (72 миллиона рублей в год).

После прохождения медосмотра Адамов заключит контракт до лета 2026 года.

«Зенит» заплатил за Адамова 3 миллиона. «Локо» предлагал 4 («Матч ТВ)