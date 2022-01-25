Кубок Африки. Сенегал победил Кабо-Верде благодаря голу Мане и вышел в 1/4 финала

Сборная Сенегала обыграла Кабо-Верде (2:0) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Один из голов забил Садио Мане.
Кабо-Верде заканчивала игру вдевятером. Сенегал не проигрывает на протяжении десяти последних матчей (семь побед, три ничьи).
Кубок Африки. 1/8 финала
Сенегал – Кабо-Верде – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мане, 63; 2:0 – Дьенг, 90+2.
Удаления: нет – Андраде, 21; Возинья, 57.
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Источник: Бомбардир.ру