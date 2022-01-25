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    Полиция охраняет дом Влаховича во Флоренции. Ему угрожали из-за возможного перехода в «Ювентус»

    У полиции Флоренции возникли опасения касательно безопасности форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

    Принято решение организовать патрули возле дома 21-летнего футболиста.

    Ранее сербу угрожали фанаты в связи с его скорым переходом в «Ювентус» за 75 миллионов евро.

    Ночью у стадиона «Артемио Франки», на котором «Фиорентина» проводит домашние матчи, появились оскорбительные баннеры, адресованные Влаховичу. На одном из них было написано: «Твоя охрана не спасет тебе жизнь. Цыган, для тебя все кончено!».

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    Источник: La Repubblica

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      wiss 1 час назад

      Если делаeте ставки pro100bets.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22985

      bset 2 часа назад

      Госдума после введения Фан Айди: "Вы что хотите как в Италии?"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4261

      Блямба 3 часа назад

      Не хочет Саня на поле,ой не хочет..)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6313

      BarStep > Блямба 3 часа назад

      Думаешь его рук дело?)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4261

      Блямба > BarStep 3 часа назад

      Как два пальца..
      об Спартак..

      4
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