Полиция охраняет дом Влаховича во Флоренции. Ему угрожали из-за возможного перехода в «Ювентус»

У полиции Флоренции возникли опасения касательно безопасности форварда «Фиорентины» Душана Влаховича.

Принято решение организовать патрули возле дома 21-летнего футболиста.

Ранее сербу угрожали фанаты в связи с его скорым переходом в «Ювентус» за 75 миллионов евро.

Ночью у стадиона «Артемио Франки», на котором «Фиорентина» проводит домашние матчи, появились оскорбительные баннеры, адресованные Влаховичу. На одном из них было написано: «Твоя охрана не спасет тебе жизнь. Цыган, для тебя все кончено!».

Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы