Влахович близок к переходу в «Ювентус» за 75 миллионов

«Ювентус» достиг устной договоренности с «Фиорентиной» о трансфере форварда Душана Влаховича.
Туринский клуб согласился заплатить за нападающего 75 миллионов евро.
«Ювентус» уже сделал официальное предложение и сейчас обсуждает с 21-летним сербом условия личного контракта.
- В этом сезоне Влахович забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах.
- На него также претендовали «Арсенал» и «Ньюкасл».
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Источник: твиттер Фабрицио Романо