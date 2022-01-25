Влахович близок к переходу в «Ювентус» за 75 миллионов

«Ювентус» достиг устной договоренности с «Фиорентиной» о трансфере форварда Душана Влаховича.

Туринский клуб согласился заплатить за нападающего 75 миллионов евро.

«Ювентус» уже сделал официальное предложение и сейчас обсуждает с 21-летним сербом условия личного контракта.

В этом сезоне Влахович забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах.

На него также претендовали «Арсенал» и «Ньюкасл».

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