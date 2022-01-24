Тарханов: «Фанаты могут добиться отмены Fan ID, еcли объединятся»

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Александр Тарханов высказался о введении Fan ID на матчах РПЛ.

– Ясно – надо что-то делать, чтобы болельщики были на стадионе. В то же время, когда проходил чемпионат Европы в России, я делал себе паспорт болельщика, чтобы поехать в Питер на нашу сборную. И ничего такого в этом нет, я не считаю, что это какая-то проблема – оформил документ и ходи спокойно на стадион.

Хотя, например, когда Валера Карпин играл в Испании, я ездил на матчи «Реал Сосьедада» по его приглашению, и там мне показали комнату, в которой по камерам можно наблюдать за всеми секторами, там каждый болельщик был под контролем.

Если происходит какой-то конфликт или кто-то хулиганит, этих людей сразу вычисляют и больше на стадион не пускают.

– Почему у нас так не получается?

– Не могу сказать. Новые стадионы, вроде бы все есть, но почему-то не получается. Что же касается этого закона, если все фанаты объединятся, они могут добиться отмены Fan ID. Но, повторюсь, считаю, что это не такая проблема, чтобы обращать на нее внимание.

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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