Тарханов: «Фанаты могут добиться отмены Fan ID, еcли объединятся»

Бывший тренер сборной России и «Спартака» Александр Тарханов высказался о введении Fan ID на матчах РПЛ.
– Ясно – надо что-то делать, чтобы болельщики были на стадионе. В то же время, когда проходил чемпионат Европы в России, я делал себе паспорт болельщика, чтобы поехать в Питер на нашу сборную. И ничего такого в этом нет, я не считаю, что это какая-то проблема – оформил документ и ходи спокойно на стадион.
Хотя, например, когда Валера Карпин играл в Испании, я ездил на матчи «Реал Сосьедада» по его приглашению, и там мне показали комнату, в которой по камерам можно наблюдать за всеми секторами, там каждый болельщик был под контролем.
Если происходит какой-то конфликт или кто-то хулиганит, этих людей сразу вычисляют и больше на стадион не пускают.
– Почему у нас так не получается?
– Не могу сказать. Новые стадионы, вроде бы все есть, но почему-то не получается. Что же касается этого закона, если все фанаты объединятся, они могут добиться отмены Fan ID. Но, повторюсь, считаю, что это не такая проблема, чтобы обращать на нее внимание.
- Новые правила вступят в силу с 1 июня.
- Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.
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