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    Тарханов: «Фанаты могут добиться отмены Fan ID, еcли объединятся»

    Бывший тренер сборной России и «Спартака» Александр Тарханов высказался о введении Fan ID на матчах РПЛ.

    – Ясно – надо что-то делать, чтобы болельщики были на стадионе. В то же время, когда проходил чемпионат Европы в России, я делал себе паспорт болельщика, чтобы поехать в Питер на нашу сборную. И ничего такого в этом нет, я не считаю, что это какая-то проблема – оформил документ и ходи спокойно на стадион.

    Хотя, например, когда Валера Карпин играл в Испании, я ездил на матчи «Реал Сосьедада» по его приглашению, и там мне показали комнату, в которой по камерам можно наблюдать за всеми секторами, там каждый болельщик был под контролем.

    Если происходит какой-то конфликт или кто-то хулиганит, этих людей сразу вычисляют и больше на стадион не пускают.

    – Почему у нас так не получается?

    – Не могу сказать. Новые стадионы, вроде бы все есть, но почему-то не получается. Что же касается этого закона, если все фанаты объединятся, они могут добиться отмены Fan ID. Но, повторюсь, считаю, что это не такая проблема, чтобы обращать на нее внимание.

    • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

    Депутат Свищeв – о Fan ID: «Мы обязаны исполнять законы РФ. Времена сейчас непростые»

    Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +57119

      portero 3 часа назад

      Будут на стадионы по 300 человек ходить, тогда могут отменить через полгодика.... но начнут для массовки без "фан ад" школьников и солдат запускать но ненадолго....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9262

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Фёдорыч, нигде в мире такого нет.
      Международные соревнования, с приездом иностранцев , не надо сравнивать с внутреннем чемпионатом.
      В этой, Богом забытой стране, царёк и его свита так хорошо правят , что боятся всех кто хоть как-то организован. Потому и законы такие пишут.
      Безальтернативные выборы, Конституцию переписали , всех здравомыслящих в инагенты зачисляют , одиночные пикеты под запретом, теперь и до фанатов добрались !!!
      Не ту страну назвали ГОНДУРАСОМ .
      ГУЛАГ короче пишется и понятние по сути.

      3
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      Рейтинг: +3532

      Кузьмич на трибуне > Alekxei Z. 1 час назад

      Вот и вспомнил Бог о нашей стране. Вот и решил покончить с бардаком на трибунах.Организованное хулиганство ставят вне закона.

      0
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      Рейтинг: +9262

      Alekxei Z. > Кузьмич на трибуне 7 минут назад

      Какое хулиганство ?
      Можно предъявить только мат наверное.
      Ну это во всём мире есть, а уж в России мат неотъемлемая часть речи и жизни ...

      0
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      Рейтинг: +5775

      Добрый Бобер 6 часов назад

      Мне кажется, что если объединяться не только фанаты, но и весь народ, то можно и олигархов свергнуть.

      4
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      Рейтинг: +258

      Storm13 6 часов назад

      Бойкот - Стачка - Забастовка - Восстание - Революция? Буржуи, чиновники и бюрократы, сами продают верёвку народу, на которой их и повесят.

      2
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      Рейтинг: +27979

      silver29 > Storm13 6 часов назад

      Революции делают буйные фанатики, а потом их плодами труда пользуется номенклатура, и не важно капиталистическая или коммунистическая.

      1
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      Рейтинг: +258

      Storm13 > silver29 5 часов назад

      Гражданин, не повторяйте буржуазные глупости о фанатиках. Так рассуждают обожравшиеся мещане и обыватели, а также деклассированные элементы капиталистического общества. Революции, именно революции совершают идейные и убеждённые люди, осознавшие себя подневольными людьми и рабами, которые "штурмуют небо".

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      Рейтинг: +3532

      Кузьмич на трибуне > Storm13 1 час назад

      не уж то Ленин из мавзолея сбежал? В палате №6, уже три отдыхают.

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