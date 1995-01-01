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    «Ландскрона» – о Fan ID: «Нововведения являются непрозрачными, репрессивными и избыточными»

    Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление по поводу скорого введения системы Fan ID на российских стадионах.

    «В конце прошлого года движение фанатов «Зенита» приняло решение отказаться от оформления «fan id». Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

    Для более ясного донесения своей позиции нами был проведeн в том числе правовой анализ поправок к закону о «fan id». По действующему сейчас законодательству болельщик может быть лишeн права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда.

    Введeнный в Закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причeм такой запрет фактически накладывается бессрочно.

    Основания для отказа в выдаче «паспорта болельщика» сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно. Новая норма Федерального закона позволяет лишить болельщика права ходить на стадион в следующих случаях:

    а) в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства (!) либо общественного порядка;

    б) если имеется полученная в соответствии с законодательством Российской Федерации или на основании международных договоров Российской Федерации информация о фактах (информация, а не установленные судом факты) нарушения зрителем, участником официального спортивного соревнования или иным лицом, задействованным в проведении такого соревнования, общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий, в том числе за пределами территории Российской Федерации;

    в) имеется информация о намерении (!) гражданина совершить соответствующие противоправные деяния. При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная «опасность человека для общества», непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества.

    Ещe более абсурдно выглядит отказ в выдаче паспорта болельщика в связи с тем, что имеется информация о намерении гражданина совершить правонарушение. Важно, что речь идeт именно о намерении – не о приготовлении к совершению правонарушения, а просто о намерении его совершить.

    Никогда ещe в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение. Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче.

    Данная норма создаeт большой простор для злоупотреблений, поскольку формально достаточно рапорта сотрудника полиции о том, что, возможно, семь лет назад гражданин Иванов распивал спиртные напитки у стадиона.

    Таким образом, мы убеждены, что положения п. 1 ч. 4 ст. 20.6 Закона о спорте не отвечают вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям определeнности и недвусмысленности правовой нормы, что противоречит статьям 19, 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации», – говорится в заявлении «Ландскроны».

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    Источник: сайт «Ландскроны»

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +10101

      ivany4 30 минут назад

      Молодцы, что провели правовой анализ. Жаль, что не использовали всю необходимую информацию, и отбрасывали "неудобные" для вас факты.
      Где, в проведенном анализе, связь закона и положения о проведение спортивных мероприятий под эгидой РФС? И почему вы стыдливо умалчиваете, что при выдаче или отказе в фан id информация о болельщиках будет браться из баз силовых структур?
      Думаю, что если человек фигурирует в безе данных милиции, фсб и т.п., то решения суда о фактах нарушения им закона не требуется(пункт б).
      Пытливый ум это хорошо. Еще бы правильно его использовать.
      А чего вы собственно боитесь получив фан id? Ведь этот закон направлен на обеспечение безопасности. Или вы заранее готовитесь нарушать закон? Ни это ли и есть намерение гражданина совершить правонарушение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +946

      Борисыч1 58 минут назад

      Ну и юля? Кто будет читать ваши заявления? Проблемы ниг-геров сами знаете что.. ))) Стадионы-то будете бойкотировать или строем-ландстроем пойдёте получать айди?

      1
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      ...
      Рейтинг: +11516

      Fusballer > Борисыч1 53 минуты назад

      Будет как с масками и куар-кодами.

      0
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      Рейтинг: +422

      Узб@гоеный 1 час назад

      - Я научился считать. Вот послушайте.
      Один - это я, два - это теленок, три - это корова.
      - Ой, теперь он и тебя сосчитал.
      - Я тебе покажу, как потешаться над старшими! (С).
      Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27958

      silver29 1 час назад

      Они правы по сути, никто без решения суда не может быть признан преступником.

      1
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      Рейтинг: +15386

      paracetamol 1 час назад

      Научи дурака (РФС) Богу молиться, так он и лоб расшибет! Что за идиоты там сидят?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11516

      Fusballer 1 час назад

      Всё грамотно расписали. Молодцы!

      4
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      ...
      Рейтинг: +6296

      BarStep > Fusballer 1 час назад

      Самые грамотные юристы только у фантиков..
      Конечно!

      Так сказать,
      распишу и уеду..
      Ха

      0
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      Рейтинг: +5663

      Semenycch 1 час назад

      Фанатам Зенита не стоит уподобляться хрякам!

      2
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      Рейтинг: +11516

      Fusballer > Semenycch 1 час назад

      Фанаты Зенита о своём отношении к Fan-ID заявили раньше фанатов Спартака. В очередной раз за тебя стыдно.

      4
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      Рейтинг: +3442

      Красногорск_Фан 1 час назад

      И действительно. На редкость бредовые законы , тоталитарные как в Северной корее.

      4
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      ...
      Рейтинг: +6296

      BarStep > Красногорск_Фан 1 час назад

      Ты знаешь как обстоят дела в Северной Корее с Fan ID для футбольных фанатов (хулиганов)?!

      Любопытно даж..
      Расскажи

      2
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      Рейтинг: +3442

      Красногорск_Фан > BarStep 1 час назад

      Как с фан иди дела обстоят не знаю. Знаю, что в Корее обожают стрелять министрами из пушек и обязывают рыдать при появлении Ким Чен Ына. Именно это я называю тоталитаризмом. Норма, что могут запретить проход за намерение совершить правонарушение из той же области. "Ты виноват уж тем что хочется мне кушать" (если сечешь о чем я)

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      Рейтинг: +6296

      BarStep > Красногорск_Фан 1 час назад

      "сечешь"..
      Ну и сленг у тебя, однако..

      Ну и какую взаимосвязь ты видишь в законе об Fan ID в нашей стране и
      "в Корее обожают стрелять министрами из пушек и обязывают рыдать при появлении Ким Чен Ына"..?!


      3
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      Рейтинг: +3442

      Красногорск_Фан > BarStep 48 минут назад

      Не вам читать лекции о культуре другим. взаимосвязи прослеживайте сами.

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