Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ландскрона» – о Fan ID: «Нововведения являются непрозрачными, репрессивными и избыточными»

«Ландскрона» – о Fan ID: «Нововведения являются непрозрачными, репрессивными и избыточными»

24 января 2022, 11:21
23

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление по поводу скорого введения системы Fan ID на российских стадионах.

«В конце прошлого года движение фанатов «Зенита» приняло решение отказаться от оформления «fan id». Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Для более ясного донесения своей позиции нами был проведeн в том числе правовой анализ поправок к закону о «fan id». По действующему сейчас законодательству болельщик может быть лишeн права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда.

Введeнный в Закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причeм такой запрет фактически накладывается бессрочно.

Основания для отказа в выдаче «паспорта болельщика» сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно. Новая норма Федерального закона позволяет лишить болельщика права ходить на стадион в следующих случаях:

а) в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства (!) либо общественного порядка;

б) если имеется полученная в соответствии с законодательством Российской Федерации или на основании международных договоров Российской Федерации информация о фактах (информация, а не установленные судом факты) нарушения зрителем, участником официального спортивного соревнования или иным лицом, задействованным в проведении такого соревнования, общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий, в том числе за пределами территории Российской Федерации;

в) имеется информация о намерении (!) гражданина совершить соответствующие противоправные деяния. При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная «опасность человека для общества», непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества.

Ещe более абсурдно выглядит отказ в выдаче паспорта болельщика в связи с тем, что имеется информация о намерении гражданина совершить правонарушение. Важно, что речь идeт именно о намерении – не о приготовлении к совершению правонарушения, а просто о намерении его совершить.

Никогда ещe в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение. Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче.

Данная норма создаeт большой простор для злоупотреблений, поскольку формально достаточно рапорта сотрудника полиции о том, что, возможно, семь лет назад гражданин Иванов распивал спиртные напитки у стадиона.

Таким образом, мы убеждены, что положения п. 1 ч. 4 ст. 20.6 Закона о спорте не отвечают вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям определeнности и недвусмысленности правовой нормы, что противоречит статьям 19, 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации», – говорится в заявлении «Ландскроны».

«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах

Источник: сайт «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1643012642
И действительно. На редкость бредовые законы , тоталитарные как в Северной корее.
Ответить
Fusballer
1643013655
Всё грамотно расписали. Молодцы!
Ответить
paracetamol
1643014291
Научи дурака (РФС) Богу молиться, так он и лоб расшибет! Что за идиоты там сидят?
Ответить
Борисыч1
1643015949
Ну и юля? Кто будет читать ваши заявления? Проблемы ниг-геров сами знаете что.. ))) Стадионы-то будете бойкотировать или строем-ландстроем пойдёте получать айди?
Ответить
ivany4
1643017652
Молодцы, что провели правовой анализ. Жаль, что не использовали всю необходимую информацию, и отбрасывали "неудобные" для вас факты. Где, в проведенном анализе, связь закона и положения о проведение спортивных мероприятий под эгидой РФС? И почему вы стыдливо умалчиваете, что при выдаче или отказе в фан id информация о болельщиках будет браться из баз силовых структур? Думаю, что если человек фигурирует в безе данных милиции, фсб и т.п., то решения суда о фактах нарушения им закона не требуется(пункт б). Пытливый ум это хорошо. Еще бы правильно его использовать. А чего вы собственно боитесь получив фан id? Ведь этот закон направлен на обеспечение безопасности. Или вы заранее готовитесь нарушать закон? Ни это ли и есть намерение гражданина совершить правонарушение.
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+