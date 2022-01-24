«Ландскрона» – о Fan ID: «Нововведения являются непрозрачными, репрессивными и избыточными»

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление по поводу скорого введения системы Fan ID на российских стадионах.

«В конце прошлого года движение фанатов «Зенита» приняло решение отказаться от оформления «fan id». Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.

Для более ясного донесения своей позиции нами был проведeн в том числе правовой анализ поправок к закону о «fan id». По действующему сейчас законодательству болельщик может быть лишeн права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда.

Введeнный в Закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи. Причeм такой запрет фактически накладывается бессрочно.

Основания для отказа в выдаче «паспорта болельщика» сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно. Новая норма Федерального закона позволяет лишить болельщика права ходить на стадион в следующих случаях:

а) в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства (!) либо общественного порядка;

б) если имеется полученная в соответствии с законодательством Российской Федерации или на основании международных договоров Российской Федерации информация о фактах (информация, а не установленные судом факты) нарушения зрителем, участником официального спортивного соревнования или иным лицом, задействованным в проведении такого соревнования, общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий, в том числе за пределами территории Российской Федерации;

в) имеется информация о намерении (!) гражданина совершить соответствующие противоправные деяния. При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная «опасность человека для общества», непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества.

Ещe более абсурдно выглядит отказ в выдаче паспорта болельщика в связи с тем, что имеется информация о намерении гражданина совершить правонарушение. Важно, что речь идeт именно о намерении – не о приготовлении к совершению правонарушения, а просто о намерении его совершить.

Никогда ещe в современной истории России гражданин не мог быть ограничен в своих правах только за намерение совершить правонарушение. Парадоксально выглядит ситуация, когда по закону нельзя привлечь человека к ответственности за намерение совершить убийство, но можно за то, что он имел намерение ругаться матом на футбольном матче.

Данная норма создаeт большой простор для злоупотреблений, поскольку формально достаточно рапорта сотрудника полиции о том, что, возможно, семь лет назад гражданин Иванов распивал спиртные напитки у стадиона.

Таким образом, мы убеждены, что положения п. 1 ч. 4 ст. 20.6 Закона о спорте не отвечают вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям определeнности и недвусмысленности правовой нормы, что противоречит статьям 19, 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации», – говорится в заявлении «Ландскроны».

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