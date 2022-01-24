43-летний Буффон задумался о переходе в зарубежный клуб

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон может сменить клуб ближайшим летом.
43-летний футболист недоволен результатами своей команды в текущем сезоне – промежуточное 13-е место в Серии Б.
Голкипер задумался о продолжении карьеры за границей. Ранее он говорил о желании поиграть в Мексике или США.
- В этом сезоне Буффон пропустил 21 гол в 19 матчах.
- Его контракт с «Пармой» действует до июня 2023 года.
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Источник: Football Italia