43-летний Буффон задумался о переходе в зарубежный клуб

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон может сменить клуб ближайшим летом.

43-летний футболист недоволен результатами своей команды в текущем сезоне – промежуточное 13-е место в Серии Б.

Голкипер задумался о продолжении карьеры за границей. Ранее он говорил о желании поиграть в Мексике или США.

В этом сезоне Буффон пропустил 21 гол в 19 матчах.

Его контракт с «Пармой» действует до июня 2023 года.

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