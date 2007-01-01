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    43-летний Буффон задумался о переходе в зарубежный клуб

    Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон может сменить клуб ближайшим летом.

    43-летний футболист недоволен результатами своей команды в текущем сезоне – промежуточное 13-е место в Серии Б.

    Голкипер задумался о продолжении карьеры за границей. Ранее он говорил о желании поиграть в Мексике или США.

    • В этом сезоне Буффон пропустил 21 гол в 19 матчах.
    • Его контракт с «Пармой» действует до июня 2023 года.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +147

      pele1981 4 минуты назад

      Скоро в продаже появится серия книг под название: "Путешествия Джанлуиджи Буффона")))))

      0
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      Рейтинг: +120

      Фёдор Горюнов 1 час назад

      Красава Его Купит...

      0
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      Рейтинг: +2276

      acor94 3 часа назад

      Говорили, в Спартак зовут)

      0
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      Рейтинг: +11516

      Fusballer > acor94 2 часа назад

      В Зенит. Им как раз толкового вратаря не хватает. А у нас есть Селихов.

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