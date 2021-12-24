43-летний Буффон: «Я хотел бы еще поиграть в Мексике или США»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон дал понять, что пока не собирается завершать карьеру.

«Я хотел бы еще поиграть в Мексике или США. Мне интересен такой опыт. Но давайте посмотрим, что произойдет в будущем.

Не знаю, стану ли я тренером. Я всегда буду стремиться к развитию.

То, что я не выигрывал Лигу чемпионов, поддерживает мой боевой дух. Возможно, если бы я победил в этом турнире, то уже закончил бы карьеру», – сказал 43-летний итальянец.