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    43-летний Буффон: «Я хотел бы еще поиграть в Мексике или США»

    Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон дал понять, что пока не собирается завершать карьеру.

    «Я хотел бы еще поиграть в Мексике или США. Мне интересен такой опыт. Но давайте посмотрим, что произойдет в будущем.

    Не знаю, стану ли я тренером. Я всегда буду стремиться к развитию.

    То, что я не выигрывал Лигу чемпионов, поддерживает мой боевой дух. Возможно, если бы я победил в этом турнире, то уже закончил бы карьеру», – сказал 43-летний итальянец.

    • Контракт Буффона с «Пармой» рассчитан до июня 2023 года.
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 20 голов в 18 матчах.

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    Источник: Calciomercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22583

      bset 59 минут назад

      В США уж точно Лигу Чемпионов не выиграть)

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      Рейтинг: +2229

      acor94 > bset 35 минут назад

      Почему нет. Североамериканскую лигу чемпионов))

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