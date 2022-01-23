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    Эриксен близок к переходу в «Брентфорд»

    Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Брентфорд».

    Датчанин согласился подписать с английским клубом контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.

    • Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».
    • Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.
    • В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».

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    Источник: Sky Sports

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    23.01.2022 20:32
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