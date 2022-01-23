Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Брентфорд».

Датчанин согласился подписать с английским клубом контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.

Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».

Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.

В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».

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