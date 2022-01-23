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    Слуцкий: «Состояние Лисаковича гораздо хуже, чем у остальных игроков «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о полузащитнике Виталии Лисаковиче, который перешел из «Локомотива».

    – Можно что-то по Лисаковичу сказать?

    – У него первая игра, он присоединился позже остальных, его состояние гораздо хуже, чем у остальных игроков в нашей команде. Просто мы ему дали возможность вкатиться в наш тренировочный процесс. Было ясно, что он еще не готов играть, но мы с ним пообщались и решили, что тайм он сможет выдержать.

    – Чем он привлек в целом? Какие его качества вы оценили?

    – Очень индивидуально сильный напористый нападающий, который может самостоятельно решить момент. Хорошо играет в прессинге. На мой взгляд, очень качественный нападающий, который имеет возможности для реализации своего потенциала. Все-таки ему всего 23 года.

    • «Рубин» заплатил за Лисаковича 1 миллион евро.
    • Белорус подписал контракт на 3,5 года.

    Лисакович провел первую тренировку в «Рубине»

    Источник: сайт «Рубина»

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    23.01.2022 17:24
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +13191

      Cleaner 5 часов назад

      Всего 23...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1846

      serglider 5 часов назад

      Как бы с разу вопрос: А на фига Вы его взяли?

      0
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