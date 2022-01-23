Слуцкий: «Состояние Лисаковича гораздо хуже, чем у остальных игроков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о полузащитнике Виталии Лисаковиче, который перешел из «Локомотива».

– Можно что-то по Лисаковичу сказать?

– У него первая игра, он присоединился позже остальных, его состояние гораздо хуже, чем у остальных игроков в нашей команде. Просто мы ему дали возможность вкатиться в наш тренировочный процесс. Было ясно, что он еще не готов играть, но мы с ним пообщались и решили, что тайм он сможет выдержать.

– Чем он привлек в целом? Какие его качества вы оценили?

– Очень индивидуально сильный напористый нападающий, который может самостоятельно решить момент. Хорошо играет в прессинге. На мой взгляд, очень качественный нападающий, который имеет возможности для реализации своего потенциала. Все-таки ему всего 23 года.

«Рубин» заплатил за Лисаковича 1 миллион евро.

Белорус подписал контракт на 3,5 года.

Лисакович провел первую тренировку в «Рубине»