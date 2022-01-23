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    Агент Эмиле: «Слуцкий якобы отправил Деспотовича в дубль за отказ работать со мной? Полная чушь»

    Кристиан Эмиле, агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, опроверг информацию, что его клиент отправил в дубль Джордже Деспотовича по неспортивным причинам. По словам Эмиле, серба ни к чему не принуждали.

    «Это полная чушь. По правде говоря, Деспотович сам обратился ко мне за помощью для заключения контракта на Ближнем Востоке — месте, где у меня сильные связи и где я уже совершал громкие трансферы. В свою очередь, я ему объяснил, что моe агентство САА Base работает только с игроками, с которыми у нас заключeн договор.

    При всeм уважении к Деспотовичу и другим игрокам мы ни за кем не бегаем и не заставляем с нами сотрудничать», – сказал Эмиле.

    • После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.
    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

    Яровинский: «Слуцкий якобы отправил Деспотовича в дубль за отказ от своего агента? Это «Смехопанорама», мы поржали»

    Источник: «Чемпионат»

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    23.01.2022 14:39
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