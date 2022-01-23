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    Яровинский: «Слуцкий якобы отправил Деспотовича в дубль за отказ от своего агента? Это «Смехопанорама», мы поржали»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на информацию, что нападающий Джордже Деспотович был отправлен в дубль по неспортивным причинам. Функционер посмеялся.

    – Информация «Чемпионата» – одной из причин, по которой отцепили Деспотовича – в том, что игрок отказался подписывать соглашение с агентом Леонида Слуцкого. Это так?

    – Не буду комментировать. Это просто «Смехопанорама». Мы поржали – и все.

    • После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.
    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    23.01.2022 13:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2481

      Ziklop 6 часов назад

      и мы ржем над вами, нападающего забивного в дубль на воспитание убрали, продайте .

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      Рейтинг: +791

      Vitaga 7 часов назад

      ничто не вечно... даже Месси и Роналду. Макарова - согласен зря продали-невосполнимая потеря. Хвиче элементарно не прет но это временно. Деспот после травмы явно уже не тот. Самошников сломался еще. Хакшабанович Деспота вполне заменяет - разыграться ему еще бы.

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      Рейтинг: +791

      Vitaga > Vitaga 7 часов назад

      и что такое смехопанорама?

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      Рейтинг: +9249

      Alekxei Z. 12 часов назад

      Не зная ПРАВДУ как можно рассуждать ?
      Самое интересное, что успех Рубина в прошлом году , был достигнут во многом благодаря атакующему трио Деспотович-Макаров-Хвича.
      Руководство и тренер собственными руками развалили ВСЁ.
      А теперь : " Мы поржали "...
      Зашибись !!!

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