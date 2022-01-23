Яровинский: «Слуцкий якобы отправил Деспотовича в дубль за отказ от своего агента? Это «Смехопанорама», мы поржали»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на информацию, что нападающий Джордже Деспотович был отправлен в дубль по неспортивным причинам. Функционер посмеялся.
– Информация «Чемпионата» – одной из причин, по которой отцепили Деспотовича – в том, что игрок отказался подписывать соглашение с агентом Леонида Слуцкого. Это так?
– Не буду комментировать. Это просто «Смехопанорама». Мы поржали – и все.
- После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
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Источник: «РБ-Спорт»