Яровинский: «Слуцкий якобы отправил Деспотовича в дубль за отказ от своего агента? Это «Смехопанорама», мы поржали»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на информацию, что нападающий Джордже Деспотович был отправлен в дубль по неспортивным причинам. Функционер посмеялся.

– Информация «Чемпионата» – одной из причин, по которой отцепили Деспотовича – в том, что игрок отказался подписывать соглашение с агентом Леонида Слуцкого. Это так?

– Не буду комментировать. Это просто «Смехопанорама». Мы поржали – и все.

После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого