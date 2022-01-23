Агент: «Скорее всего, Ракицкий продолжит карьеру не в «Зените»

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, анонсировал уход игрока из клуба. Контракт истекает летом.

«От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит», – сказал Дудченко.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

При Ракицком «Зенит» не финиширует в РПЛ ниже 1-го места.

Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»

Гендиректор «Зенита»: «У Дзюбы и Ракицкого еще полгода контракта. Времени достаточно»