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  • Агент: «Скорее всего, Ракицкий продолжит карьеру не в «Зените»

Агент: «Скорее всего, Ракицкий продолжит карьеру не в «Зените»

23 января 2022, 14:04
17

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, анонсировал уход игрока из клуба. Контракт истекает летом.

«От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит», – сказал Дудченко.

  • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
  • В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • При Ракицком «Зенит» не финиширует в РПЛ ниже 1-го места.

Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»

Гендиректор «Зенита»: «У Дзюбы и Ракицкого еще полгода контракта. Времени достаточно»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Ракицкий Ярослав
Комментарии (17)
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byniki
1642935999
я в шоке лучшего защитника клуба выгоняют.... я понимаю политическая болтавня,но комон не найти компромиса?слабо верится
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JTherry
1642938268
на 4 года моложе Бузовой, Ярику еще играть и играть...)
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PAREVG.
1642938339
Ему уже 32, для защитника начало заката карьеры, пару лет в хорошем клубе, еще 2 - 3 в посредственном, а дальше или клуб аутсайдер или пенсия. Поэтому, думаю, еще год - два за Зенит мог бы и поиграть.
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Эмом
1642939636
ЦСКА на 1-1.5 сезона приглашайте
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Форвард 79
1642941602
Агент молодец, работает. Периодически напоминает о своем клиенте) А мое мнение Зениту надо на 2-3 года продливать обязательно Ракицкий очень добротный и качественный защитник
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R_a_i_n
1642943124
Нищии купят бразила нового и молодого.
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_Marqella_
1642947797
Не нравиться мне этот агент, никуда Рака не уйдёт, инфа 100%..))
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paracetamol
1643000433
Дыры в обороне надо заштопывать, а Ракита - не та заплатка!
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Alex Atuan
1643008555
Мне одному интересно нафига человеку два агента?в новости от 11 января агента звали по другому
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fhnv
1645271556
его завербовали с хохлавермахта....гнать его надо назад
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