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    Агент: «Скорее всего, Ракицкий продолжит карьеру не в «Зените»

    Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, анонсировал уход игрока из клуба. Контракт истекает летом.

    «От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит», – сказал Дудченко.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • При Ракицком «Зенит» не финиширует в РПЛ ниже 1-го места.

    Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»

    Гендиректор «Зенита»: «У Дзюбы и Ракицкого еще полгода контракта. Времени достаточно»

    Источник: «РБ-Спорт»

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    23.01.2022 14:04
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +13191

      Cleaner 4 часа назад

      Ну на год еще подписать можно. Так же и Дзюбу. Возраст, тут ничего не поделаешь...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4389

      _Marqella_ 9 часов назад

      Не нравиться мне этот агент, никуда Рака не уйдёт, инфа 100%..))

      2
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      ...
      Рейтинг: +2481

      Ziklop > _Marqella_ 6 часов назад

      денег хочет агент урвать, Зениту зачем его кормить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      КУКУШКА 10 часов назад

      Если на бабло лазурятню разведут останется нет - убежит от туда))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5612

      R_a_i_n 10 часов назад

      Нищии купят бразила нового и молодого.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Форвард 79 10 часов назад

      Агент молодец, работает.
      Периодически напоминает о своем клиенте)
      А мое мнение Зениту надо на 2-3 года продливать обязательно
      Ракицкий очень добротный и качественный защитник

      0
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      Рейтинг: +167

      Эмом 11 часов назад

      ЦСКА на 1-1.5 сезона приглашайте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +865

      Artemka444 11 часов назад

      Можно и нормально договорится ведь!!!

      0
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      Рейтинг: +3795

      PAREVG. 11 часов назад

      Ему уже 32, для защитника начало заката карьеры, пару лет в хорошем клубе, еще 2 - 3 в посредственном, а дальше или клуб аутсайдер или пенсия.
      Поэтому, думаю, еще год - два за Зенит мог бы и поиграть.

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    • ...
      Рейтинг: +20325

      JTherry 11 часов назад

      на 4 года моложе Бузовой, Ярику еще играть и играть...)

      2
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      Рейтинг: +812

      mama1991 12 часов назад

      свободным агентом в любую команду россии с руками и ногами возьмут!

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