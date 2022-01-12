Гендиректор «Зенита»: «У Дзюбы и Ракицкого еще полгода контракта. Времени достаточно»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об истекающих контрактах с футболистами.

– Как обстоят дела с истекающими контрактами игроков, в том числе Артема Дзюбы и Ярослава Ракицкого?

– У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона.

Новой информации по Азмуну нет. Мы слухи не комментируем.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Контракт с Азмуном заканчивается летом.

«Ювентус» не ведет переговоры по Азмуну. За форвардом «Зенита» следили летом («СЭ»)