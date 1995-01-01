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    Гендиректор «Зенита»: «У Дзюбы и Ракицкого еще полгода контракта. Времени достаточно»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об истекающих контрактах с футболистами.

    – Как обстоят дела с истекающими контрактами игроков, в том числе Артема Дзюбы и Ярослава Ракицкого?

    – У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона.

    Новой информации по Азмуну нет. Мы слухи не комментируем.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Контракт с Азмуном заканчивается летом.

    «Ювентус» не ведет переговоры по Азмуну. За форвардом «Зенита» следили летом («СЭ»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      uils 5 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +3753

      Блямба 37 минут назад

      В принципе-логично.
      Все анекдоты сразу не расскажешь,лучшие -на десерт.

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