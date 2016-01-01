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    Серия А. «Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» и идет с одной победой в сезоне

    «Дженоа» в 23-м туре Серии А не смог забить в игре с «Удинезе» – 0:0. С 79-й минуты генуэзцы выступали в меньшинстве.

    «Дженоа» идет в зоне вылета с одной победой в 23 матчах. Команду в январе может пополнить россиянин Алексей Миранчук.

    «Удинезе» занимает 14-ю строчку. У него весь матч провел бывший защитник ЦСКА Бекао.

    Италия. Серия А. 23-й тур

    Дженоа – Удинезе – 0:0

    Удаления: Камбьяссо, 79 (вторая ж.к.) – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +93215

      zigbert 1 час назад

      Очень сложно будет остаться Дженоа в Серии А. Нужны победы, особенно с командами из нижней части таблицы.

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