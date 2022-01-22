Серия А. «Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» и идет с одной победой в сезоне

«Дженоа» в 23-м туре Серии А не смог забить в игре с «Удинезе» – 0:0. С 79-й минуты генуэзцы выступали в меньшинстве.
«Дженоа» идет в зоне вылета с одной победой в 23 матчах. Команду в январе может пополнить россиянин Алексей Миранчук.
«Удинезе» занимает 14-ю строчку. У него весь матч провел бывший защитник ЦСКА Бекао.
Италия. Серия А. 23-й тур
Удаления: Камбьяссо, 79 (вторая ж.к.) – нет.
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ
Источник: Бомбардир.ру