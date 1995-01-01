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    Терюшков – о Деспотовиче в «Химках»: «Мы пока не рассматривали такую возможность»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе в подмосковный клуб форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.

    «Какой-то конкретики по Деспотовичу нет. Интересен ли он нам ? Мы пока не рассматривали такую возможность. Да, нам нужен атакующий игрок, но пока ничего не могу сказать», – заявил Терюшков.

    Сообщалось, что 29-летний серб также интересен «Ахмату» и «Сочи».

    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2592

      Enter2006 4 часа назад

      Кому нам? Член наблюдательного совета... сиди и наблюдай. Ты не главный тренер и не ген-дир клуба, они без тебя разберутся. Исчезни вообще, депутат госдуры и ЕдРо-сни...

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