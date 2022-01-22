Терюшков – о Деспотовиче в «Химках»: «Мы пока не рассматривали такую возможность»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе в подмосковный клуб форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.

«Какой-то конкретики по Деспотовичу нет. Интересен ли он нам ? Мы пока не рассматривали такую возможность. Да, нам нужен атакующий игрок, но пока ничего не могу сказать», – заявил Терюшков.

Сообщалось, что 29-летний серб также интересен «Ахмату» и «Сочи».

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого