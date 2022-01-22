Терюшков – о Деспотовиче в «Химках»: «Мы пока не рассматривали такую возможность»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе в подмосковный клуб форварда «Рубина» Джордже Деспотовича.
«Какой-то конкретики по Деспотовичу нет. Интересен ли он нам ? Мы пока не рассматривали такую возможность. Да, нам нужен атакующий игрок, но пока ничего не могу сказать», – заявил Терюшков.
Сообщалось, что 29-летний серб также интересен «Ахмату» и «Сочи».
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до июня 2023-го.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»