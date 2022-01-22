Андрей Мостовой: «Зенит» себя позиционирует, конечно, не как европейский топ-клуб, но выше среднего»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о результатах клубов РПЛ в еврокубках.

– Ты понимаешь, почему у «Зенита» и у всех российских клубов проблема с выездными матчами? В принципе, и у сборной такая же ситуация.

– Какой-то психологический момент, может, чего-то боимся. Я не могу сказать, что выхожу на поле и чего-то боюсь, но зажимаемся, прижимаемся к своим воротам.

Хотя «Спартак» вон неплохо играет: нонсенс, в России все печально, бац – «Наполи» побеждают, с «Лестером» вничью на выезде играют.

Как это объяснить? Да никак не объяснить. Необъяснимо, но факт.

– Но ты видишь какую-то систему? Все понимают, что с «Челси» и с «Ювентусом» тяжело, но «Мальме» вы обязаны обыгрывать.

– Согласен, «Мальме» мы обязаны обыгрывать. «Зенит» себя позиционирует, конечно, не как европейский топ-клуб, но выше среднего. Так что обязаны обыгрывать на выезде и дома такого соперника.

Даже нет никаких оправданий, почему в Швеции так плохо было. Смотрел игру и не понимал, как так может быть, но как-то такое происходит. Психология – все от нее зависит.

– Что делать с психологией?

– К психологу ходить. Честно, не нужно этого стесняться. Это нормальная тема для спортсменов, которые играют на топ-уровне. Почему нет?

Я не обращался, но иногда мысли были пообщаться, поговорить, может, легче станет. Все идет от психологии.

Нынешний «Ювентус» – это сильная команда, но мы дома с ними вообще на равных играли. Приходим потом в раздевалку – и что, «Ювентус». Все идет от головы.

В этом сезоне «Зенит» занял третье место в группе ЛЧ.

Команда набрала 5 очков в 6 турах.

В феврале петербуржцы сыграют с «Бетисом» в стыках Лиги Европы.

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