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    Андрей Мостовой: «Зенит» себя позиционирует, конечно, не как европейский топ-клуб, но выше среднего»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о результатах клубов РПЛ в еврокубках.

    – Ты понимаешь, почему у «Зенита» и у всех российских клубов проблема с выездными матчами? В принципе, и у сборной такая же ситуация.

    – Какой-то психологический момент, может, чего-то боимся. Я не могу сказать, что выхожу на поле и чего-то боюсь, но зажимаемся, прижимаемся к своим воротам.

    Хотя «Спартак» вон неплохо играет: нонсенс, в России все печально, бац – «Наполи» побеждают, с «Лестером» вничью на выезде играют.

    Как это объяснить? Да никак не объяснить. Необъяснимо, но факт.

    – Но ты видишь какую-то систему? Все понимают, что с «Челси» и с «Ювентусом» тяжело, но «Мальме» вы обязаны обыгрывать.

    – Согласен, «Мальме» мы обязаны обыгрывать. «Зенит» себя позиционирует, конечно, не как европейский топ-клуб, но выше среднего. Так что обязаны обыгрывать на выезде и дома такого соперника.

    Даже нет никаких оправданий, почему в Швеции так плохо было. Смотрел игру и не понимал, как так может быть, но как-то такое происходит. Психология – все от нее зависит.

    – Что делать с психологией?

    – К психологу ходить. Честно, не нужно этого стесняться. Это нормальная тема для спортсменов, которые играют на топ-уровне. Почему нет?

    Я не обращался, но иногда мысли были пообщаться, поговорить, может, легче станет. Все идет от психологии.

    Нынешний «Ювентус» – это сильная команда, но мы дома с ними вообще на равных играли. Приходим потом в раздевалку – и что, «Ювентус». Все идет от головы.

    • В этом сезоне «Зенит» занял третье место в группе ЛЧ.
    • Команда набрала 5 очков в 6 турах.
    • В феврале петербуржцы сыграют с «Бетисом» в стыках Лиги Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15378

      paracetamol 4 часа назад

      А ты бы сходил к психологу, Дюша. Может и стал бы реализовывать нехилые моменты, которые для тебя команда создает. А то смотри, начнет Сергеев забивать, и поедешь обратно в курортный Сочи!

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      Рейтинг: +110

      FCSpartakM 5 часов назад

      "Даже нет никаких оправданий, почему в Швеции так плохо было" - причем тут только Швеция? где зенит хорошо сыграл на выезде в принципе за последние годы? Сыграть плохо один матч , а не каждый

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      Рейтинг: +5581

      R_a_i_n 5 часов назад

      Европейские баталии говорят об обратном.

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      Рейтинг: +5633

      Semenycch 6 часов назад

      В этой части интервью Мостовой не раскрывает внутреннюю кухню Зенита и правильно делает.

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