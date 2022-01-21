Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Игнатов: «Верю, что со «Спартаком» сможем выиграть трофеи, потому что у нас хорошая молодая команда»

    Полузащитник Михаил Игнатов прокомментировал продление контракта со «Спартаком» до 2025 года.

    «Я очень рад, что клуб рассчитывает на меня. Это греет душу. Надеюсь, что вместе со «Спартаком» мы добьемся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий.

    Новый контракт – это дополнительная ответственность. Мне нужно работать еще больше и прогрессировать.

    Верю, сможем выиграть трофеи, потому что у нас сейчас хорошая молодая команда, при этом опытные игроки тоже есть. Все в наших руках», – сказал 21-летний футболист.

    • Игнатов находится в системе «Спартака» с 2015 года.
    • За основную команду хавбек провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

    Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

    Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого

    Источник: сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10079

      ivany4 4 часа назад

      Я тоже верю.
      До конца сезона по-тренеруетесь, сыграетесь, и в следующем сезоне, своим пионерским отрядом будете рвать сначала РПЛ, ну а потом и дальше, по восходящей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15378

      paracetamol 4 часа назад

      Команда молодая, да не растет почему-то. Как только подрастет кто, так сразу в аренду или вообще за борт!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      Fusballer > paracetamol 4 часа назад

      Как в Зените прям.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Я Памятник Себе 4 часа назад

      Вот и скажите потом, что это не секта. гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13159

      Cleaner 7 часов назад

      Чемпионами ФНЛ станете?..)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12517

      NewLife > Cleaner 5 часов назад

      Когда рак на горе свиснет и Наташки позовут)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1112

      Форвард 79 7 часов назад

      Верю, сможем выиграть трофеи
      Кубок матч тв)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12517

      NewLife > Форвард 79 5 часов назад

      Думаешь сострил, на самом деле, пернул в лужу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1112

      Форвард 79 > NewLife 2 часа назад

      Каждый понимает в меру своего восприятия
      А на счет кубка матч тв - это факт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31364

      oyabun 7 часов назад

      Парень очень перспективный. При условии что будет усиленно работать над своим развитием. Надеюсь часто видеть его в основе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13159

      Cleaner > oyabun 7 часов назад

      А вот мне почему то кажется, что текст этот Игнатову кто то другой написал, а футболист его только наизусть выучил и озвучил. Уж больно текст этот напоминает речи единороссов...
      Не заметили? А Вы перечитайте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10079

      ivany4 > Cleaner 4 часа назад

      Сходи в храм. Очистись или по-крестись. Тогда и казаться не будет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13159

      Cleaner > ivany4 2 часа назад

      Вы из современных депутатов...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7352

      mihail200606 7 часов назад

      Верь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alefreddy 8 часов назад

      Бред какай то парень покурил.Кто из молодежи привлек внимание серьезных клубов?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12517

      NewLife > alefreddy 7 часов назад

      ..."у нас сейчас хорошая молодая команда,"
      В чем бред ? Бред это твой коммент.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      alefreddy > NewLife 4 часа назад

      назови кто играет за бугром в хорошей команде как например украинец Зинченко

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      Fusballer > alefreddy 4 часа назад

      Кокорин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Молодая команда, это кто?... Ну, Умяров, Литвинов, кто ещё? Больше никто в основу не попадает и вряд ли попадёт. Не тот уровень у вас молодых для ТОП-клуба, не прогрессируете, хотя шансы у каждого были.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12517

      NewLife > DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Ты отстал от жизни или не хочешь замечать перемены: большинство игроков Спартака имеют возраст 24 года и меньше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1112

      Форвард 79 > DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Рассказов)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY > NewLife 6 часов назад

      Не торопись жить, посмотри внимательнее кто играет в основе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12517

      NewLife > DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Не пуржи, еще основа не известна после всех изменений.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93171
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68551
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru