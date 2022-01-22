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  • Игнатов: «Верю, что со «Спартаком» сможем выиграть трофеи, потому что у нас хорошая молодая команда»

Игнатов: «Верю, что со «Спартаком» сможем выиграть трофеи, потому что у нас хорошая молодая команда»

22 января 2022, 12:48
19

Полузащитник Михаил Игнатов прокомментировал продление контракта со «Спартаком» до 2025 года.

«Я очень рад, что клуб рассчитывает на меня. Это греет душу. Надеюсь, что вместе со «Спартаком» мы добьемся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий.

Новый контракт – это дополнительная ответственность. Мне нужно работать еще больше и прогрессировать.

Верю, сможем выиграть трофеи, потому что у нас сейчас хорошая молодая команда, при этом опытные игроки тоже есть. Все в наших руках», – сказал 21-летний футболист.

  • Игнатов находится в системе «Спартака» с 2015 года.
  • За основную команду хавбек провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1642845995
Молодая команда, это кто?... Ну, Умяров, Литвинов, кто ещё? Больше никто в основу не попадает и вряд ли попадёт. Не тот уровень у вас молодых для ТОП-клуба, не прогрессируете, хотя шансы у каждого были.
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alefreddy
1642847669
Бред какай то парень покурил.Кто из молодежи привлек внимание серьезных клубов?
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mihail200606
1642848775
Верь...
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oyabun
1642849737
Парень очень перспективный. При условии что будет усиленно работать над своим развитием. Надеюсь часто видеть его в основе.
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Форвард 79
1642849897
Верю, сможем выиграть трофеи Кубок матч тв)
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paracetamol
1642859335
Команда молодая, да не растет почему-то. Как только подрастет кто, так сразу в аренду или вообще за борт!
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ivany4
1642861683
Я тоже верю. До конца сезона по-тренеруетесь, сыграетесь, и в следующем сезоне, своим пионерским отрядом будете рвать сначала РПЛ, ну а потом и дальше, по восходящей.
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