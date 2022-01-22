Игнатов: «Верю, что со «Спартаком» сможем выиграть трофеи, потому что у нас хорошая молодая команда»

Полузащитник Михаил Игнатов прокомментировал продление контракта со «Спартаком» до 2025 года.

«Я очень рад, что клуб рассчитывает на меня. Это греет душу. Надеюсь, что вместе со «Спартаком» мы добьемся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий.

Новый контракт – это дополнительная ответственность. Мне нужно работать еще больше и прогрессировать.

Верю, сможем выиграть трофеи, потому что у нас сейчас хорошая молодая команда, при этом опытные игроки тоже есть. Все в наших руках», – сказал 21-летний футболист.

Игнатов находится в системе «Спартака» с 2015 года.

За основную команду хавбек провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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