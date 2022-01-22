Гендиректор «Зенита» опроверг наличие переговоров с «Бернли» по Азмуну

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Сердара Азмуна в «Бернли».

– Есть информация, что «Бернли» сделал предложение в размере 10 миллионов фунтов и ведет переговоры по Азмуну. Это же ложь?

– Переговоры не идут с «Бернли».

В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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