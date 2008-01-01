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    Гендиректор «Зенита» опроверг наличие переговоров с «Бернли» по Азмуну

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Сердара Азмуна в «Бернли».

    – Есть информация, что «Бернли» сделал предложение в размере 10 миллионов фунтов и ведет переговоры по Азмуну. Это же ложь?

    – Переговоры не идут с «Бернли».

    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5660

      Ганнибал Лектор 9 часов назад

      Было бы прикольно, если бы это не Медведев, а Аршавин в статусе генерального директора комментировал слухи по Азмуну: 13 лет назад вокруг ухода Андрея была примерно такая же мыльная история

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