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    Вагнер Лав: «В ЦСКА мне помогали опытные игроки. Теперь я должен помочь молодым в «Мидтьюлланде»

    Новичок «Мидтьюлланда» Вагнер Лав прокомментировал переход в датский клуб.

    «Когда я перешел в ЦСКА, мне помогали опытные футболисты. Это помогло мне построить карьеру в Европе, и я не забыл об этом.

    Теперь я должен помочь молодым игрокам в «Мидтьюлланде». Здесь их очень много. С нетерпением жду, когда смогу поделиться своим футбольным опытом», – сказал Лав.

    • Вагнер – 7-й бразилец «Мидтьюлланде». Контракт с ним рассчитан до конца сезона.
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».

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    Источник: сайт «Мидтьюлланда»

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    21.01.2022 11:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +333

      За Московский ЦСКА 3 часа назад

      ****,я не понимаю, почему Вагнер не в ЦСКА?!!! Ведь клуб покупает таких нападающих ,за неадекватные деньги, что возникает вопрос - а зачем вы занимаетесь этой хренью? Вы пилете бабло? То ,что вы покупаете никогда не заиграет и никогда не будет стоить этих денег! Очнитесь! Ведь вы ЦСКА! Что вы творите,черти!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 11 часов назад

      Вагнер, надеялись тебя увидеть в России, а точнее в ПФК ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +808

      OOOVVV. 13 часов назад

      Помним Ваню, любим и желаем ему красивых голов в ворота соперников. Здоровья, удачи.

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