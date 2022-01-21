Вагнер Лав: «В ЦСКА мне помогали опытные игроки. Теперь я должен помочь молодым в «Мидтьюлланде»

Новичок «Мидтьюлланда» Вагнер Лав прокомментировал переход в датский клуб.

«Когда я перешел в ЦСКА, мне помогали опытные футболисты. Это помогло мне построить карьеру в Европе, и я не забыл об этом.

Теперь я должен помочь молодым игрокам в «Мидтьюлланде». Здесь их очень много. С нетерпением жду, когда смогу поделиться своим футбольным опытом», – сказал Лав.

Вагнер – 7-й бразилец «Мидтьюлланде». Контракт с ним рассчитан до конца сезона.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.

До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».

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