Вагнер Лав: «В ЦСКА мне помогали опытные игроки. Теперь я должен помочь молодым в «Мидтьюлланде»

****,я не понимаю, почему Вагнер не в ЦСКА?!!! Ведь клуб покупает таких нападающих ,за неадекватные деньги, что возникает вопрос - а зачем вы занимаетесь этой хренью? Вы пилете бабло? То ,что вы покупаете никогда не заиграет и никогда не будет стоить этих денег! Очнитесь! Ведь вы ЦСКА! Что вы творите,черти!
Новичок «Мидтьюлланда» Вагнер Лав прокомментировал переход в датский клуб.
«Когда я перешел в ЦСКА, мне помогали опытные футболисты. Это помогло мне построить карьеру в Европе, и я не забыл об этом.
Теперь я должен помочь молодым игрокам в «Мидтьюлланде». Здесь их очень много. С нетерпением жду, когда смогу поделиться своим футбольным опытом», – сказал Лав.
- Вагнер – 7-й бразилец «Мидтьюлланде». Контракт с ним рассчитан до конца сезона.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».
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